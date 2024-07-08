高普考萬人搶300缺！　網：「這一類」恐成萬年考生陷阱

▲許多人為了穩定的工作，會選擇報考高普考。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多人認為公職相對於私營企業工作來說，擁有較高的工作穩定性，不易因為經濟波動而失業，因此公務人員也被稱為「鐵飯碗」。然而大家都想考，但職缺卻沒那麼多，日前有考生發現，「一般行政類別」共有1萬多人報考，但總缺額卻只有300多人，讓他感嘆，「這…到底要人怎麼考嘛」。

該名網友在Dcard以「一般行政也太多人報考」為題發文表示，自己在人數公布的當下，沒有急著看公告，結果今天一看真的驚呆了，他指出，高考的報考人數有4千多人，普考的報考人數6千多人，但錄取人數分別是100多和200多，且還是增列之後，這也讓他感嘆，「這…到底要人怎麼考嘛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，不少人紛紛留言表示，「很多都是炮灰啦，不用在意報名率，要怕的是來刷單位的，像我已經二刷成功，換過三個單位了，認真覺得考上後比較辛苦」、「大概一半都是炮灰」、「國考永遠都是前面幾成的人在競爭而已，扣掉缺考、練筆、高普同時報考重榜之類，其實對手真的沒想像中多，大概就5%至10%左右的人在爭取名額罷了」、「司法行政來了近1400人，取7人」。

但也有人認為可以選擇別的類別，「看到一般行政的單位跟業務後，就不想考一般行政了」、「那就別選一般行政啊，就一堆人去補習班諮詢，他們首推就是一般行政，然後讓人變萬年考生，每年才有固定收入」、「不只是補習班，那些教授學者及補教老師都藉此賺得盆滿缽盈。但對於用人機關而言，這些考科及題目應該是不敢恭維」、「公務人員考試是一個利益非常龐大的市場，為了要保護、維持這些教授學者、補教老師及補習班業者的利益，考選雙盲絕對不會去更動、改變的」。

延伸閱讀

▸ 緊抱台積電20年！「破千萬獲利」網全跪了 他喊：不想讓貧窮世襲下去

▸ 江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她氣到拒合作 本人、電視台都證實了

▸ 妻喊「江坤俊每天都回家」 兩性專家點破「最低底線」！勸別當小三：輸最多最慘