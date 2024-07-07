14歲陪酒16歲當媽！44歲英國副首相「紅髮女王」曾是8+9

▲英國新任副首相雷納17歲時是英國版的8+9。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

英國近期進行國會大選，最終由工黨取得壓倒性的勝利，這除了讓保守黨結束14年的執政生涯、首相蘇納克（Rishi Sunak）宣布辭去首相、黨魁職務外。工黨出身的新任首相施凱爾（Keir Starmer）所公布的內閣名單也是讓不少人意外，其中尤其是有著「紅髮女王」稱號的副首相雷納（Angela Rayner）。

根據《鏡報》報導指出，現年44歲的雷納出生於1980年3月，是三兄妹中排行老二，父親在他的成長階段就拋妻棄子而去，而母親在面對到父親的遺棄後，確診憂鬱症、躁鬱症，這讓雷納三兄妹的成長來說可以說是苦不堪言，年僅10歲的雷納就一直在照顧生病的母親。

雷納為了生活家計，於14歲就前往當地酒吧陪酒，結果因為意外懷孕的關係，16歲就輟學產子。而為了生存，雷納17歲起開始混跡街頭，成為英國版的8+9。

而一切的改變是1997年5月，當時工黨贏下國會大選，後續工黨執政團隊便推出一系列幫助低收入戶子女的就業計畫，屬於低收入戶的雷納獲得職業職業技能培訓的經驗，最後於1998年底取得護理員資格，並且找到了一份看護老人的工作。後續也以護理員的身分加入了英國公共服務業總工會（Unison）的下屬分支公會。之後於2000年左右正式加入工黨，並且被工黨捧為勞工代表。

2015年時，雷納獲得工黨推薦參選國會議員選舉，後續成功當選。而雷納由於其出身底層的經歷，讓其政治表現充滿了「草根味」，雖然十分受到選民喜愛，但其在媒體上豪不忌諱的展現出其火辣又直言不諱的性格，被媒體貼上粗魯、多嘴、直言、潑辣、卑鄙等多種稱號，後續甚至被《每日郵報》以「工黨的紅髮女王」來稱呼。

雷納後來於2010年與馬克·雷納（Mark Rayner）結婚，兩人後續產下2個兒子查理（Charlie）和吉米（Jimmy）。而雷納後來與馬克於2020年分居，但兩人依舊共同扶養著小孩。而雷納於16歲產下的大兒子萊恩（Ryan）則於20歲時產下女兒梅（Lilith Mae），這也讓年僅37歲的雷納升格為祖母。

而這次工黨在國會議員選舉大獲全勝，工黨領袖施凱爾就任英國首相。日前施凱爾則公布了最新內閣名單，雷納則被任命為副首相兼地方發展、住房大臣，地位僅次於英國首相。

延伸閱讀

▸ 中國夫婦「領養」孤兒16年未登記...去世後女兒領走百萬遺產 養子一毛未得

▸ 吳夢夢怒嗆孫安佐「煩不煩？」 不爽又提米砂墮胎：都結婚2年轉幕後了還要被你蹭

▸ 江坤俊性騷傳聞連環爆 命理師揭「真實心聲」：他根本不在乎