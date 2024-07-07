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「自行車友善旅宿」人氣投票開跑　觀光署：天天投中獎高

▲台灣自行車節今自日月潭開騎。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲「自行車友善旅宿人氣票選」7月7日至7月15日止。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者蔡亞樺／台北報導

鼓勵自行車旅遊，並增加民眾對自行車友善旅宿品牌的認識，觀光署推出2年一度的「自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎活動」，今（7日）起開放投票至7月15日止，觀光署表示，每天可投16票，投票1次可獲得1個抽獎機會，天天投，中獎機率越高。

目前超過5000家旅宿業者加入「自行車友善旅宿」，觀光署表示， 2024自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎活動，結合16條多元自行車路線推廣及人氣旅宿票選活動，讓民眾能在參與票選活動的同時，更認識國內的自行車路線，一同加入自行車旅遊行列。

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觀光署指出，參加「自行車友善旅宿人氣票選」，有機會獲得自行車、apple watch等價值15萬元獎品，今上午9時至7月15日晚上11時59分，可至活動官網投票，每日皆有16票，可在每條路線中投給1家旅宿，選出各路線的人氣自行車友善旅宿。

觀光署表示，每票均具1次抽獎機會，投越多中獎機會越高，後續將公布並頒獎給獲得最佳人氣的自行車友善旅宿，歡迎大家踴躍上網選出心中的自行車友善旅宿。

自行車友善旅宿會提供停放空間、清潔維修區域、便利早餐等服務，觀光署表示，將在全台辦理自行車友善旅宿業者交流座談會，與業者攜手努力提供更友善、便利住宿環境及服務，讓每位旅客留下美好自行車旅遊及住宿體驗。

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