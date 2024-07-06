國中畢業當密醫30年「小兒科到壯陽全搞定」　改當農夫輕判緩刑

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港1名國中畢業、現年70歲許姓男子，僅因具有6年的診所助理經驗，30年前在自家執業當密醫，不僅會書寫專業的英文病歷，而且從小兒科到壯陽，全科包辦，不收掛號費僅酌收藥劑費，1天份收80元、3天還能打8折。「許醫師」去年遭檢舉被起訴，法官審酌許男坦承犯行，遭查獲後已改種田維生，依違反醫師法判處有期徒刑1年6月。緩刑4年，沒收犯罪所得252萬元。

起訴書指出，許醫師」曾在診所擔任6年的醫療助理員，僅國中畢業、未受有醫學系教育及領有醫師證書，卻對外稱是具有合格醫師執照，為患者看診、問診、開藥、打針還書寫專業的英文病歷，1天份藥物80元、2天酌收150元， 3天200元，打針另收100-150元，剛開始月收1千元，到月收成倍數成長，自1983年起至2023年12月21日止，期間斷斷續續，執業時間長達30年。

▲彰化密醫「許醫師」住家診所。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

檢警在診所內搜出壯陽藥，也有治療小兒科、胃病、骨關節、過敏解毒、皮膚、眼睛等等用藥，及一批使用過的針具，並傳喚許、張、黃、李、陳及謝姓等多名患者及證人，「許醫師」在偵訊中自白，他依照問診結果、根據患者主述症狀開藥，30年間保守估計收入共252萬元。

檢察官認為，非法執行密醫醫療行為，不僅會使求診者小病變大病，大病變絕症，草菅他人性命及健康，延誤他人就醫時機，不容輕縱，依涉違反醫療法起訴，不宜宣告緩刑。

但法官審酌，許男犯罪後坦承犯行，經偵查、審判程序及科刑教訓後，當知有所警惕，許男供稱經查獲後，改以種植稻田維生，每季收入約4萬元，家中成員尚有妻子及其與家人同住。

法官認為許男所受宣告的刑責，以暫不執行為適當，依犯醫師法第二十八條前段之非法執行醫療業務罪，處有期徒刑1年6月、緩刑4年，並應於判決確定日起1年內，向公庫支付30萬元，並在緩刑期內參加2場法治教育，緩刑期間付保護管束，未扣案的不法所得252萬元沒收。