　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

急診塞爆！衛福部急找醫院開會　台大院長直言：不能把問題簡單化

記者洪巧藍／台北報導

急診壅塞問題持續，衛福部次長林靜儀昨急找全國醫學中心院長視訊會議，了解新冠疫情上升有無增加急診負荷。國內醫界龍頭台大醫院院長吳明賢直言，台大急診壅塞室老問題，不是因為新冠，分級醫療也僅占一點點原因，絕非單一問題，但很多人都過於簡化，「七年之病，不能求三年之艾。」

▲▼台大醫院院長吳明賢談急診壅塞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院院長吳明賢談急診壅塞。（圖／記者洪巧藍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳明賢今（4）日出席台大醫院遠距照護成果記者會，會後受訪被問及急診壅塞會議，他直言，衛福部緊張是因為立委在注意，如果常常來台大醫院就知道，急診壅塞是老問題，但很多人都過於簡化，然而這七年之病，實在沒辦法用三年之艾來處理。

吳明賢說，昨日會議台大醫院由副院長婁培人代表參與，衛福部主要關注醫院人力是否不足、真正有關床情形、急診壅塞情形等。這麼複雜問題無法在短時間拿出解方，太倉促決定、提解方，昨天會議也沒有特別結論與指示，昨天各自反應醫院困難，要先發現問題、了解問題，才能好好商討解決方案。。

外界認為急診壅塞與新冠第六波疫情有關，吳明賢不這麼認為，因為來急診的又不是都新冠病患，而且這波新冠個案除了老弱病殘容易嚴重、比較需要住院，其它大部分都是輕症，他重申，急診壅塞絕對不是單一問題造成。

吳明賢說，最重要原因是因為台灣現在已經高齡化，在急診都是反覆需要來住院的年長者，老人家一發燒，不知道怎麼照顧，就會送到急診，所以現在健保署推「在宅住院」處理三大感染急症就很好，其實政府有看到需求，走出解決問題第一步。

吳明賢也提到，台大醫院發現壅塞就會盡量調度收住院或者下轉地區醫院，雖然和分級醫療有一點關係，但是又不是單一因素；又有人聯想到護理人力不足，但是台大醫院從來沒有關床，急診仍然壅塞！而去年政府也因此提出增加夜班費，但還是無法解決護理人力流失，就是問題簡單化造成，問題還是存在沒有達到解決。

吳明賢強調，這裡面因素實在非常的多，但是大家就是瞎子摸象，找到自己認為的問題，有些人會把複雜問題用簡單的答案處理，其實複雜問題應該要慢慢去研討。

ET快訊
快訊／高金素梅宣布散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」
嘉義出土5具2500年前骨骸　驚見古人吃「檳榔」
新竹女撿到iPhone！1個月後「定位飛到廣東」下場曝
台中6死大樓「又堆滿回收物」！　法拍價腰斬
「大進滿88」船長高血壓又糖尿病　家屬憂缺藥：盼赴陸探視送藥
李芷婷首揭「分手男友真相」　哭一個月求醫：我太幼稚天真
快訊／高金素梅被擋門外！藍欲改《選罷法》戰地　綠喊宣告無效

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健保保障點值修法！韓國瑜明進行院會級協商　衛福部提前宣示立場

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

突收到彌月禮「要回包紅包？」　過來人給建議

麻瓜也能用！哈利波特1:1比例「魔杖一卡通」神還原　嗶卡會發光

急診塞爆！衛福部急找醫院開會　台大院長直言：不能把問題簡單化

文化幣暑假「國片馬拉松」最高回饋1000點！10部強檔片單一次看

三總內湖院區「網路系統當機」！院方證實：掛號全改紙本作業

非法旅宿暴增168家　今年上半年開罰5692萬元

台旅行團南韓出車禍「多6人就醫」　觀光署：已回飯店休息

加班好餓「銅板價宵夜曝光」　PTT點名1食物：便宜又耐飽　

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

健保保障點值修法！韓國瑜明進行院會級協商　衛福部提前宣示立場

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

突收到彌月禮「要回包紅包？」　過來人給建議

麻瓜也能用！哈利波特1:1比例「魔杖一卡通」神還原　嗶卡會發光

急診塞爆！衛福部急找醫院開會　台大院長直言：不能把問題簡單化

文化幣暑假「國片馬拉松」最高回饋1000點！10部強檔片單一次看

三總內湖院區「網路系統當機」！院方證實：掛號全改紙本作業

非法旅宿暴增168家　今年上半年開罰5692萬元

台旅行團南韓出車禍「多6人就醫」　觀光署：已回飯店休息

加班好餓「銅板價宵夜曝光」　PTT點名1食物：便宜又耐飽　

林心如「看新聞才知」閨蜜陳妍希爆婚變　曝上次見面…已是半年前

健保保障點值修法！韓國瑜明進行院會級協商　衛福部提前宣示立場

快訊／高金素梅宣布內委會散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

歐赫恩開轟、克雷默5局好投　金鶯擊敗水手近7戰奪6勝

小熊吞3連敗　今永昇太6局8K獲主帥肯定：全明星級投手

賀錦麗「1分鐘影片」對尬川普人選超威　傳盟友私下討論造勢

詐騙啦！台東男被「高獲利」沖昏頭要匯7萬　警及時攔阻

海豹汪出外景落水「當場學會游泳」　媽緊張→被萌到心情三溫暖

新光金現增定價出爐！每股8.3元　可募資逾138億元

女兒伴屍7個月！92歲父病故放家中變白骨　「一切安好」真相曝

生活熱門新聞

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

名醫外遇疑雲　網爆「小三擺正宮姿態」：院內早傳開

強高壓在台灣正上空　鄭明典直呼異常：高溫還會持續

工程師女神「遭抹黑是小三」　她澄清喊告

3爆乳辣妹重訓片超香　辣屁褲太神

洗頭會「站著洗 or 彎腰洗？」　醫給建議

「黑加網」養殖技術突破　種魚亮相

金曲獎後遭出征　高捷再說「晚上好」留下10字

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

大湖公園室外泳池「無限期停用」　竟是被倒汽油

人妻賣老公6櫃模型開價200萬：他有同意

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

書呆子女友「床上反差超狂」　妹子們嗨點頭

更多熱門

相關新聞

缺血！南部血庫告急　只剩4天存量

缺血！南部血庫告急　只剩4天存量

近日南部氣溫居高不下，影響民眾出門捐血意願，高雄捐血中心今天表示，捐血民眾銳減3至4成，尤其是戶外捐血車更是門可羅雀，截至4日上午南部地區醫療用血僅約4天庫存。

新冠夏季高峰「估150萬人感染」　學者：8到9月恐再流行一波

新冠夏季高峰「估150萬人感染」　學者：8到9月恐再流行一波

新冠高峰要來了　醫揭「3種人」確診注意

新冠高峰要來了　醫揭「3種人」確診注意

急診壅塞是日常！台大院長親揭每周「人最多時刻」

急診壅塞是日常！台大院長親揭每周「人最多時刻」

彰化女保險員染疫一審判賠307萬　二三審大逆轉免賠

彰化女保險員染疫一審判賠307萬　二三審大逆轉免賠

關鍵字：

台大醫院急診壅塞吳明賢新冠醫療

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面