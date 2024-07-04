急診塞爆！衛福部急找醫院開會　台大院長直言：不能把問題簡單化

記者洪巧藍／台北報導

急診壅塞問題持續，衛福部次長林靜儀昨急找全國醫學中心院長視訊會議，了解新冠疫情上升有無增加急診負荷。國內醫界龍頭台大醫院院長吳明賢直言，台大急診壅塞室老問題，不是因為新冠，分級醫療也僅占一點點原因，絕非單一問題，但很多人都過於簡化，「七年之病，不能求三年之艾。」





▲台大醫院院長吳明賢談急診壅塞。（圖／記者洪巧藍攝）

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吳明賢今（4）日出席台大醫院遠距照護成果記者會，會後受訪被問及急診壅塞會議，他直言，衛福部緊張是因為立委在注意，如果常常來台大醫院就知道，急診壅塞是老問題，但很多人都過於簡化，然而這七年之病，實在沒辦法用三年之艾來處理。

吳明賢說，昨日會議台大醫院由副院長婁培人代表參與，衛福部主要關注醫院人力是否不足、真正有關床情形、急診壅塞情形等。這麼複雜問題無法在短時間拿出解方，太倉促決定、提解方，昨天會議也沒有特別結論與指示，昨天各自反應醫院困難，要先發現問題、了解問題，才能好好商討解決方案。。

外界認為急診壅塞與新冠第六波疫情有關，吳明賢不這麼認為，因為來急診的又不是都新冠病患，而且這波新冠個案除了老弱病殘容易嚴重、比較需要住院，其它大部分都是輕症，他重申，急診壅塞絕對不是單一問題造成。

吳明賢說，最重要原因是因為台灣現在已經高齡化，在急診都是反覆需要來住院的年長者，老人家一發燒，不知道怎麼照顧，就會送到急診，所以現在健保署推「在宅住院」處理三大感染急症就很好，其實政府有看到需求，走出解決問題第一步。

吳明賢也提到，台大醫院發現壅塞就會盡量調度收住院或者下轉地區醫院，雖然和分級醫療有一點關係，但是又不是單一因素；又有人聯想到護理人力不足，但是台大醫院從來沒有關床，急診仍然壅塞！而去年政府也因此提出增加夜班費，但還是無法解決護理人力流失，就是問題簡單化造成，問題還是存在沒有達到解決。

吳明賢強調，這裡面因素實在非常的多，但是大家就是瞎子摸象，找到自己認為的問題，有些人會把複雜問題用簡單的答案處理，其實複雜問題應該要慢慢去研討。