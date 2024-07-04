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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共5招把「神明」變統戰武器　無神論但在台灣要狂開分廟

▲▼通霄白沙屯拱天宮媽祖前往雲林縣北港朝天宮進香每年都吸引數萬信徒報名參加，今年朝天宮香客大樓早就被其他宮廟香客預訂一空，因此無法提供給白沙屯拱天宮的香丁腳住宿。（圖／資料照片，記者蔡文淵翻攝）

▲台灣宗教活動。（資料照／非報導當事廟宇／記者蔡文淵翻攝）

記者陶本和／台北報導

中國共產黨長期宣揚「無神論」，自文革以來也將宗教視為打壓重點；不過，我國安單位長期觀察下來，發現中共雖然是無神論，但手法上將「宗教神祇」轉換成另一種「統戰武器」。對此，國安單位整理歸納發現，中國台辦、統戰系統乃透過特定宗教團體，安排參拜祖廟、神祇到台灣巡安、兩岸合辦祭祀典禮、宗教學術交流，以及在台開設神祇分廟等作為。

中共特色主義的領導核心，就是堅持馬克思主義的「無神論」，並要積極宣揚無神論主義；而在共產黨的黨綱中，也明文規定無神論，且需要毀損神尊、拆毀宮廟。不過，根據中共官方媒體的評論中明確點出，要藉由營造祖廟、到台灣開廟，並在台灣開設眾多分靈廟；換言之，中共透過信仰，執行並發展兩岸共識融合的統戰作為。

對此，我國安單位長期觀察下，發現秉持「無神論」的中共，在其複合式的統戰工作與手法上，是將「宗教神祇」轉換成另一種「統戰武器」。

綜合整理中共台辦系統、統戰部門透過宗教信仰執行統戰工作的樣態，大致可區分為：「安排參拜祖廟」、「神祇到台灣巡安」、「兩岸合辦祭祀典禮」、「宗教學術交流」，以及「在台開設神祇分廟」。

首先，「安排參拜祖廟」方面，陸方相關系統會透過特定宗教團體，以「參香」的名義，邀請地方上鄰里長、地方社團，安排參拜祖廟及遊覽當地景點遊玩。國安單位指出，比較特別的是，在選舉的期間，這類型的邀約宗教出遊活動，就會順勢轉為宣傳鼓勵支持特定候選人的活動。

在「神祇到台灣巡安」方面，國安單位注意到，中共地方台辦系統，會請在中國的台商，帶著特定「神明金身」入境，並且在台灣各地宮廟巡安交流，也會推廣所謂「締結姊妹廟」等活動。

而「連線合辦祭祀典禮」方面，國安單位指出，台辦系統、地方政府、祖寺廟宇，會邀請台灣的地方宮廟，以視訊連線等方式，聯合舉辦祭祀典禮；而其用意在於，操作兩岸宗教同根同源。

在「宗教學術交流」部分，藉由文化交流的名義，積極舉辦宗教學術會議，邀台灣的地方宮廟代表赴中國與會，在其論述中，多會傳達台灣信仰神祇，是源自於中國祖廟，去延伸至兩岸不可分割的政治化論點。

最後，「在台開設神祇分廟」部分，則是透過中國特定神祇祖廟，跟在台灣的分靈廟頒發官印、神尊分靈牌、分靈證書等。國安單位指出，這目的是深入台灣基層社會，進行宗教促融。

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