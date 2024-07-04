中共5招把「神明」變統戰武器　無神論但在台灣要狂開分廟

▲台灣宗教活動。（資料照／非報導當事廟宇／記者蔡文淵翻攝）



記者陶本和／台北報導

中國共產黨長期宣揚「無神論」，自文革以來也將宗教視為打壓重點；不過，我國安單位長期觀察下來，發現中共雖然是無神論，但手法上將「宗教神祇」轉換成另一種「統戰武器」。對此，國安單位整理歸納發現，中國台辦、統戰系統乃透過特定宗教團體，安排參拜祖廟、神祇到台灣巡安、兩岸合辦祭祀典禮、宗教學術交流，以及在台開設神祇分廟等作為。

中共特色主義的領導核心，就是堅持馬克思主義的「無神論」，並要積極宣揚無神論主義；而在共產黨的黨綱中，也明文規定無神論，且需要毀損神尊、拆毀宮廟。不過，根據中共官方媒體的評論中明確點出，要藉由營造祖廟、到台灣開廟，並在台灣開設眾多分靈廟；換言之，中共透過信仰，執行並發展兩岸共識融合的統戰作為。

對此，我國安單位長期觀察下，發現秉持「無神論」的中共，在其複合式的統戰工作與手法上，是將「宗教神祇」轉換成另一種「統戰武器」。

綜合整理中共台辦系統、統戰部門透過宗教信仰執行統戰工作的樣態，大致可區分為：「安排參拜祖廟」、「神祇到台灣巡安」、「兩岸合辦祭祀典禮」、「宗教學術交流」，以及「在台開設神祇分廟」。

首先，「安排參拜祖廟」方面，陸方相關系統會透過特定宗教團體，以「參香」的名義，邀請地方上鄰里長、地方社團，安排參拜祖廟及遊覽當地景點遊玩。國安單位指出，比較特別的是，在選舉的期間，這類型的邀約宗教出遊活動，就會順勢轉為宣傳鼓勵支持特定候選人的活動。

在「神祇到台灣巡安」方面，國安單位注意到，中共地方台辦系統，會請在中國的台商，帶著特定「神明金身」入境，並且在台灣各地宮廟巡安交流，也會推廣所謂「締結姊妹廟」等活動。

而「連線合辦祭祀典禮」方面，國安單位指出，台辦系統、地方政府、祖寺廟宇，會邀請台灣的地方宮廟，以視訊連線等方式，聯合舉辦祭祀典禮；而其用意在於，操作兩岸宗教同根同源。

在「宗教學術交流」部分，藉由文化交流的名義，積極舉辦宗教學術會議，邀台灣的地方宮廟代表赴中國與會，在其論述中，多會傳達台灣信仰神祇，是源自於中國祖廟，去延伸至兩岸不可分割的政治化論點。

最後，「在台開設神祇分廟」部分，則是透過中國特定神祇祖廟，跟在台灣的分靈廟頒發官印、神尊分靈牌、分靈證書等。國安單位指出，這目的是深入台灣基層社會，進行宗教促融。