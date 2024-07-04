熱暈了！屏東7旬婦踩空　跌落乾涸2米高魚塭哀號

▲東港、新園消防分隊新園鄉漁塭救護 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉70歲婦人3日下午被熱暈，踩空跌落2米深乾涸魚塭，屏東縣政府消防局獲報出動兩個消防分隊人員合力將她救出送醫，提醒民眾面對極端高溫，要預防熱中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等傷害。

屏東縣政府消防局新園分隊於7月3日下午16時22分接獲救災救護指揮中心派遣，指稱新園鄉鹽洲國小對面有民眾不慎跌落魚塭，獲報後由小隊長黃志然率全體同仁趕往搶救，指揮中心也同步增派鄰近東港分隊前往馳援。

在民眾引導下，16時35分抵達現場，發現為一處深達2米已乾涸魚塭內，有1名七旬老嫗仰臥，因從高處跌落，不斷痛苦哀號，搶救人員進行評估後，其命徵象穩定，意識清楚，無明顯外傷，但右側手臂及右側髖骨疑似閉鎖性骨折，立即給予頸圈、彈性繃帶、三角巾、抽氣式護木、髖骨帶與長背板等器材固定保護傷者，並在眾人合力下，利用現場施工便梯，成功將傷者從2米深的魚塭救出，送往醫院治療。

據家屬表示，因近日自家魚塭進行整地，其母親因天氣炎熱要送果汁給工人們飲用，不料難抵炙熱高溫，徒步至魚塭旁時突然一陣暈眩雙腳踩空不慎跌落，所幸未被周邊裸露鋼筋刺到，也感謝消防人員到場後很迅速的進行專業處置與送醫，才沒有造成更大的傷害。