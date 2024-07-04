屋頂花園被損壞！　住戶發怒竟砍斷「高空工人安全繩」

記者蔡儀潔／綜合報導

重慶一名56歲的男子日前因不滿高空作業工人在施工時，損壞了他的屋頂花園，雙方發生爭執後，他竟用鐵鏟砍向「安全繩」，而大樓由32層、110公尺高。警方1日通報稱，涉事男子向施工方進行了賠償，雙方主動達成和解。

綜合陸媒報導，劉姓工人受訪表示，涉事社區的外牆瓷磚大面積脫落，需要清理恢復，由於一名住戶佔用樓頂建了一個花園，施工時可能損壞了一些花草，雙方發生了矛盾，作業遭到對方阻攔。

▲住戶砍向高空工人安全繩。（圖／翻攝自秒拍）

爭執期間，該名屋主直接用鏟子將安全繩的副繩砍成三段，旁邊有4名工人掛著作業，幸好在有安全員在樓頂看守及時阻攔，工人們都沒事。

據警方1日發布通報，事發於6月30日下午2時許，渝中區大坪一處小區物業安排工人維修外牆，架裝高空施工安全繩時，損壞了56歲的伍姓住戶在高層屋頂搭建的花園瓷磚、庭院燈。

伍男表示，沒接到物業通知，施工損壞了花園設施，要求停止施工，並與屋頂施工安全員發生爭執，接著用鐵鏟砸壞安全繩兩個固定錨點外垂落屋頂地面尾端多餘部分，該部分繩索不影響施工安全，未造成安全事故。

通報指出，民警接報警後趕到現場處置，對雙方進行了法制教育；伍男認識到自己行為的錯誤，向施工方進行了賠償，雙方主動達成和解。