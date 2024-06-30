全球首例！芬蘭將為人類接種「禽流感疫苗」　對象為高風險民眾

▲芬蘭將為人類開打禽流感疫苗，接種對象為高風險族群。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

越南、印度今年出現人類感染H9N2禽流感的個案，墨西哥則是出現人類染H5N2禽流感的病例。針對禽流感疫情，芬蘭衛生部門已於25日宣布，即將提供預防性禽流感疫苗，接種對象是會與動物有接觸的工作者。

路透報導，芬蘭是世界上第一個這樣做的國家，儘管境內至今並未傳出人類感染疫情，但考量到毛皮養殖場帶來的傳播風險，政府已採購1萬人份的疫苗，每份包含兩次注射。依據芬蘭衛生福利研究院（THL）發布的聲明，疫苗將提供給年滿18歲或以上族群，因工作或其他情況感染禽流感風險較高者。

預計接種對象為毛皮及家禽養殖場工作人員、處理禽流感樣本的實驗室技術員與在毛皮養殖場所在地區擔任動物保護檢查員的獸醫，還有在野生鳥類保護區、畜牧場或動物副產品加工廠的清潔人員，若有人感染禽流感，也將向疑似確診者與密切接觸者提供疫苗。

這是歐盟共同採購計畫的一部分，為15個國家向疫苗大廠CSL Seqirus購買4000萬劑疫苗。近年來，禽流感病毒H5N1已造成全世界數億禽類死亡或被撲殺，且傳染給哺乳類動物，包括美國的奶牛，在某種情況下也感染給人類。