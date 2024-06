全球首例！芬蘭將為人類接種「禽流感疫苗」　對象為高風險民眾

美國乳牛場近期爆發H5N1禽流感疫情,2024年6月美國國家過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 簡稱NIAID)於國際頂級期刊《新英格蘭醫學雜誌(The New England Journal of Medicine)》上發布最新研究。