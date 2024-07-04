兄弟DIY「入珠6顆變三角形」嚇妹子　全拿出來了

▲醫師幫「兄弟」取出6顆珠珠。（圖／翻攝「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨分享，一名「兄弟」自行入珠6顆，還有分成「死珠」、「活珠」，「死珠」看起來會更大，比較好嚇妹子，而「活珠」可以滑來滑去，現在他全都拿出來了。

呂謹亨在臉書表示，3日幫一位遠從苗栗來的「兄弟」取入珠，一共是6顆，就像一個正三角形，上面放2顆，左邊3顆，右邊2顆，平均分散，「上方這兩顆是重點，可以刺激女性的敏感點！ 」

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呂謹亨指出，因為是平均分散，不像有的病人是聚集在一起，或是一整圈，可以用1、2個小洞全部拿出來；而且這位兄弟說是10幾年前，在裡面「深造」時，跟「同窗」自己弄的，他自己把皮拉撐，另一人戳洞塞珠子 ，不用打麻藥，也不用縫，消毒只用面速力達母，「他還說，之前都說打麻藥，傷口會長不好。我回他，沒這回事！」

呂謹亨說，這位兄弟還特別強調，一般是趁要「出來」前趕快用，平常入珠如果被抓到很麻煩，通常是有特殊工作，像是做花燈時，請廠商幫忙拿材料進來，材質也是塑膠珠，沒得挑，有得用就好，不然就是要跟長官關係夠好，才能順利。

▼許多男生很在意自己的性能力。（示意圖／記者李佳蓉攝）







呂謹亨提到，就一邊跟兄弟閒聊，一邊打局部麻醉，把陪伴了他10幾年的珠子一顆顆拿出來；對方也分享，珠子入淺一點，就是「死珠」，不會滾動，但是因為較淺，皮層較薄，看起來會更大，比較好嚇妹子，而入深一點，就是「活珠」，可以滑來滑去。

呂謹亨表示，這他可以理解，其實就像做「陰莖增大術」，手術區域就是比較接近活珠的位置，所以要把植入的人工真皮片，縫合在白膜上，才不會滑來滑去。

呂謹亨指出，的確在取珠時，不像之前一些活珠的病人，切一個小洞一擠，珠子就滾出來，甚至一個洞可以一次擠好幾顆；死珠要把周圍沾黏的組織都燒掉分開，甚至還會黏到血管，要止血，問他想不想順便割包皮，可把入珠的傷口一次割掉，他說先不用了，以後再說。

呂謹亨說，最後手術順利完成，因為兄弟常常出外「飄撇」 ，提醒他安全防護的重要性，不要下次又來回診，不是拿珠子，是燒一顆顆的「花椰菜」（菜花），講著講著，他就決定要打HPV疫苗了，「的確，現在除了菜花，現在男性口腔癌、鼻咽癌的發生率也越來越高了，男人也要好好保護自己！」