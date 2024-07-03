名醫江坤俊爆搞上護理師！最愛「偷吃同事」職業曝　醫護也上榜

▲高人氣名醫江坤俊爆出偷吃醜聞。（圖／擷取自Facebook／江坤俊醫師）

圖文／CTWANT

經常在鏡頭前及社群平台分享健康知識的外科醫師江坤俊，在臉書擁有逾60萬名粉絲追蹤，是大眾熟知的高人氣名醫，怎料他近日竟被週刊踢爆「約會熟女護理師」，2人還一起進入社區公寓，互動十分親密，愛家好形象人設一夕之間全部崩塌。對此，一份英國研究調查顯示，最容易出軌的職業排行榜，醫護人員僅位列第3名，且多數婚外情均發生在職場上。

英國線上遊戲公司「RANT Casino」曾公布一份調查數據結果，發現「最容易出軌的職業」前三名分別為業務銷售14.5％、教育相關職業13.7％、醫療業12.5％，其中高達85％的婚外情發生在職場上，另有20％的人承認出軌對象是同事。

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為何這些職業有高機率會偷吃？研究指出，這可能與工作時間不規律、具高度專業性及需要大量社交有關，由於與同事長時間相處，加上彼此訴苦取暖，因此容易產生曖昧情愫，進而發展成不當關係。

針對遭爆不倫醜聞，江坤俊今（3日）稍早也透過經紀公司發表夫妻共同聲明，指出女方只是江醫師「來往比較熟識的同事」，目前家庭狀況一切良好，謝謝外界的關心。

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