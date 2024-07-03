韓國超夯「黑蒜炸雞」台灣也有了！學生憑證爽吃「買1送2」

▲「bb.q CHICKEN X 金家ㄟ」第3波聯名「黑蒜嘿皮炸雞」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」與百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」第3波聯名炸雞口味來了，強勢推出「黑蒜嘿皮炸雞」，把2023年底韓國超夯黑蒜炸雞直接搬來台灣，鹹甜黑蒜醬汁裹在酥脆炸雞上，每一口都超滿足，7月4日正式上市，學生還可享「買1送2」限時優惠。

▲黑蒜嘿皮炸雞吃得到鹹甜黑蒜醬。

「bb.q CHICKEN X 金家ㄟ」第3波聯名炸雞登場，「黑蒜嘿皮炸雞」是嚴選肉質Q彈多汁的氣冷雞，搭配採用台灣在地低溫發酵黑蒜頭結合醬油製成的醬香黑蒜風味醬汁，酥脆炸雞結合鹹甜黑蒜醬，每一口都超罪惡，7月4日起於全門市上市，每份售價399元、去骨售價419元，限外送、外帶。

▲門市推內用限定超瞎趴「黑蒜嘿皮炸雞蛋糕」。

門市更加碼推出內用限定超瞎趴「黑蒜嘿皮炸雞蛋糕」，一次就能吃到黑蒜嘿皮炸雞搭配花椰菜、玉米、番茄、蒜末等料，超級澎湃，每份售價479元、去骨售價499元。

為迎接暑假開跑，bb.q CHICKEN也祭出學生限定「買1送2」優惠，7月4日起至8月31日期間只要點「黑蒜嘿皮炸雞系列任一品項」就」送「汽水2罐（百事可樂／七喜）」，提醒須出示學生證才可享優惠。

▲「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名今天開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，「頂呱呱X飛天小女警」超夢幻聯名開跑，除了一系列超粉嫩包裝、周邊小物外，更推出2款聯名美食，是以飛天小女警角色「花花、泡泡、毛毛」各自代表顏色作為概念發想，首推「馬卡龍甜甜包」，不同顏色外皮可以吃到不同口味內餡，粉色甜甜包內餡為玫瑰草莓，綠色內餡為抹茶紅豆，藍色內餡則是焦糖布丁，一次3色超滿足，每盒6入售價99元。

第2波「馬卡龍雞肉串」於8月1日開賣，選用無色素天然粉漿打造3色雞肉串，紅色雞肉串採用紅麴風味，綠色雞肉串為抹茶風味，藍色雞肉串則使用梔子花風味，繽紛色系吸睛度十足，3串售價139元，同步提供套餐選擇，內含馬卡龍雞肉串3入（3色各一）、小份地瓜薯條1份、中杯可口可樂系列飲品1杯，售價199元。

▲加碼還推金沙鹹蛋黃粉。

老饕必吃的還有「金沙鹹蛋黃粉」，搭配超Q飛天小女警包裝，只要購買飛天小女警派對餐或超值套餐即送1包，無論撒在地瓜薯條或炸雞上，更添鹹香滋味，也開放19元加購。