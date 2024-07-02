女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師趁休息「背後衝了」下場慘

▲謝姓攝影師與女模相約拍攝大尺度照片，結果動手侵犯對方。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

一名謝姓攝影師先前透過社群軟體，認識了女子小花（化名），雙方相約到花蓮拍攝人體寫真，豈料他眼見小花赤裸身體，竟上前伸手侵犯，做出各種狼行。花蓮地院審理後，依照強制猥褻罪，判處謝男1年有期徒刑。

根據判決書內容，謝男是一名人體攝影師，先前透過社群軟體，認識了小花，因為小花也有意願進行拍攝，雙方相約拍攝大尺度的照片，於是在花蓮一起開房間拍照。

謝男與小花進入房間後，先是拍攝身穿發熱衣的照片，不過因為呈現不出感覺，謝男於是告知小花，開始拍攝大尺度照片。

小花聽完以後沒有多想，於是將全身衣物脫光，趴在家具上開始擺出各種姿勢、拍攝大尺度照片，並且讓謝男拍攝臀部、私處等特寫照。

▲謝姓攝影師與女模相約拍攝大尺度照片，結果動手侵犯對方。（示意圖／記者黃克翔攝）

由於拍攝過程太長，小花於是提議休息一下。豈料這時謝男突然獸性大發，從後方伸出狼爪，在沒有徵得同意的情況下，強行侵犯小花逞慾。小花當下瞬間被嚇傻，甚至被問到胸圍大小時，還下意識回答出來。

小花遭到侵犯的過程中不斷拒絕，但因為害怕謝男反應過大，才又硬著頭皮繼續拍照。謝男眼見小花抗拒，於是停下這些舉動，並且提議到浴缸拍照，過沒多久後就已「照片不理想」為由停止拍攝，並且邀約小花一起吃飯。

小花聽見謝男的提議，當即於以拒絕，並且在完事後馬上騎車報警、驗傷提告。對此，謝男則辯稱，是徵得小花同意以後才會出手，且他的目的是協助小花起生理反應，讓拍攝效果更加完美。

不過，花蓮地院法官審理後認為，小花指證歷歷，加上通訊軟體當中，謝男有出言道歉，不斷說出「很抱歉」、「我還是想拍好照」、「可以感受你不自在」等話語，因此不採信謝男的說法，最後依照強制猥褻罪，判處1年有期徒刑。