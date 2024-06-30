長高14公分！德國32歲辣模「斷骨暴風抽高」　手術結束重獲新生

▲德國32歲女模費歇爾接受身高手術，成為183公分高的長腿妹。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合報導

來自德國漢堡的32歲女模費歇爾（Theresia Fischer）為了取悅喜歡長腿妹的前夫，即便自己百般不願意，在對方不斷使出情緒勒索，還是在8年多前耗資16萬2000美元（近新台幣526萬）忍痛接受「斷骨增高手術」，身高從原本的169公分長高至183公分，最近終於能夠成功拔除體內的鋼釘，這標誌著出院後的她將能重獲新生。

根據美媒《紐約郵報》，費歇爾最近透過社群平台Instagram公開她接受手術時的心路歷程，在這場耗時8年的醫療惡夢中，她終於能夠將身高從169公分「延長」至183公分，整整長高了14公分，如今她終於在醫院接受最後一次手術，將雙腿內的金屬鋼釘拔除，未來她將和新男友共組家庭。

費歇爾曾經參加德國真人實境節目，她透露2016年、24歲那年在前夫的百般情緒勒索和要求之下，決定受盡折磨進行痛苦的增高手術。當時前夫非常喜愛長腿辣妹，因此常常對費歇爾喊話，「沒有我的話，妳什麼都做不了，妳需要我」，最終為了換取丈夫的永遠疼愛，她才做出接受手術的決定。

費歇爾表示，她原本對於自己的身高、外貌都感到非常有自信，在丈夫的慫恿之下接受不必要的身高增長手術，地獄般的治療過程令她受盡委屈和折磨，「我的脛骨被打斷、小腿肌肉被撕裂，醫師在裡面安裝可伸縮裝置，每次使用時都會聽到咯噠的聲響，即便服用止痛藥也難以承受劇痛。」

身高成長至183公分的她，如今終於擁有一雙令人稱羨的大長腿，她坐在輪椅上離開大學醫院，拉長的腿部纏上繃帶。她興奮喊道，「終於重獲自由和新生，我多麼渴望這一天的到來啊！整件事情終於要落幕了，我很高興一切都要結束，這8年來我承受的生理、心理痛苦，是無法輕易用言語形容的。」

費歇爾表示，當時年僅24歲的她開始接受身高增長手術，各種難以忍受的疼痛令她身陷憂鬱之中。

費歇爾向當地媒體透露未來的生涯規畫，「如果可以重新站穩腳步行走，我想要再度從事模特兒的工作，並且和新男友共組家庭。」

據悉，費歇爾曾經後悔接受該手術，最終她成功斷開前夫，與57歲的現任男友克萊澤（Stefan Kleiser）相當恩愛，並對未來充滿信心。她大方認愛，「在情感上我還是有許多事需要克服，但現在我有治癒的力量，愛是支持與包容！」