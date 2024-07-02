持續穩定勞雇　勞動部延長辦理「僱用安定措施」、「疫後改善缺工方案」

▲因應景氣仍衝擊橡膠製品製造業等5大行業，為降低勞工生計影響，勞動部於日前公告持續啟動「僱用安定措施」至12月31日止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部因應景氣仍衝擊橡膠製品業、電子零組件業、電腦、電子產品及光學製品業、機械設備業、其他運輸工具及其零件製造業5大行業，為降低勞工生計影響，6月27日公告持續啟動「僱用安定措施」；另為協助旅宿、餐飲業改善缺工及因應暑假旅遊旺季，「疫後改善缺工擴大就業方案」亦延長至2024年12月31日。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟強調，「僱用安定措施」實施期間只要與雇主協議減班休息期間達30日以上，並通報當地勞工主管機關的勞工，依減班前3個月平均投保薪資及減班後薪資差額之50%，按月補貼減班休息勞工，每月最高可補助9,200元，最長可補助12個月，最高每人可補貼11萬0400元。

▲疫後改善缺工擴大就業方案為民眾應徵旅宿業房務員、清潔人員與餐飲業之內、外場服務人員工作，每月可領「就業獎勵津貼」5000-13000元，最長領12個月。



雲嘉南轄區統計113年累計至6月底符合前述公告行業，實施減班休息事業單位共有49家、1,102人，為讓勞工減輕生計負擔，雲嘉南分署積極辦理申請件之審查，並以速審速撥方式，將「僱用安定措施」薪資差額補貼金撥款至勞工帳戶，就有於電子零組件公司工作的員工向分署反映說「勞動部揪甘心」，在民眾減班休息薪資減少時，能給予幫忙度過難關。

另外，「疫後改善缺工擴大就業方案」則是凡屬旅宿業之房務員、清潔人員，與餐飲業之內、外場服務人員，經交通部、經濟部向勞動部勞動力發展署提送專案求才，且雇主於「台灣就業通」網站刊登求才職缺後，就業中心便可開立就業獎勵推介卡，媒合推介有意從事該等行職業的民眾前往應徵面試，且自雇主僱用加保滿30日起，勞工持續受僱期間每月即可領取「就業獎勵津貼」5,000至1萬3,000元不等，最長可領取12個月。

劉邦棟更進一步提醒，只要符合勞動部公告「僱用安定措施」之事業單位勞工，除以郵件寄送方式外，也可上「台灣就業通」網站專區，由「勞工自行提出申請」，或「由雇主代為申請」進行線上申辦，並於減班休息滿30日之次日起90天內提出申請，以免喪失自身權益；若有相關疑問，可撥打免付費客服專線0800-777888，雲嘉南分署於轄區各就業中心也同步設有專人輔導收件，詳情可洽06-6985945轉1699或轄區各就業中心。