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社會 社會焦點 保障人權

彰化慣竊偷名車、衝撞4警車...還撞傷無辜騎士　判決出爐

▲彰化慣竊遭逮。（資料圖／民眾提供）

▲彰化吸毒慣竊遭逮。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名劉男慣竊，駕駛偷來的百萬贓車、懸掛偷來的2面車牌四處趴趴走，警方組成專案小組追查，埋伏在員林市山腳路租屋處準備逮人，豈料被他發現，竟開車衝撞所長及員警，撞壞3輛偵防車及巡邏車，還撞倒一名騎士，所長手肘擦傷、員警雙眼結膜灼傷；彰化地院依妨害公務、竊盜等罪嫌，判處劉男應執行2年10月徒刑。

▲彰化慣竊遭逮。（資料圖／民眾提供）

案發於2023年5月26日，埔鹽鄉民眾報案Lexus轎旅車被偷，另外大村鄉也有民眾機車遭竊、轎車車牌不翼而飛，員林警分局隨即組成專案小組展開追查，發現是劉姓竊賊所為，並於6月6日埋伏在其租屋處。恰巧要出門的劉男見到員警，隨即開車衝撞現場3輛偵防車及巡邏車逃逸、並撞上欲返回社區的楊姓騎士，造成機車車體變形致不堪用，並使楊男頭部鈍傷、腹部挫傷、右側肩膀挫傷、下背部擦傷、雙側手肘、膝部擦傷。

▲彰化慣竊遭逮。（資料圖／民眾提供）

劉男又撞擊社區門口之鐵鋁門，致鐵鋁門毀損不堪用。巡邏車前車頭保險桿及葉子板受損，偵防車車尾保險桿及葉子板受損，所長雙側前臂、手肘擦傷；另名員警雙眼結膜灼傷、右手一度灼傷。警方並在其車上找到海洛因毒品及吸食器等，偵訊後依妨害公務、竊盜、毒品、傷害等罪嫌依送地檢偵辦。

法官審酌被告為一己私利，竊取他人財物，又駕駛贓車對執行公務之員警施以強暴使警用偵防車、巡邏車受損，公然挑戰公權力，藐視國家法規，所為非但危害員警之人身安全及公務之執行，顯見其法治觀念薄弱。

▲彰化慣竊遭逮。（資料圖／民眾提供）

▲所長破窗逮人。（資料圖／民眾提供）

另法官考量被告犯後始終坦承犯行，所竊得的物均已實際合法發還被害人，被告雖有意願與被害人和解，然目前在監執行而無能力賠償，亦無家人得以協助處理賠償事宜，另審酌其前有竊盜、毒品、搶奪、強盜等前科，量處2年10月徒刑。

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