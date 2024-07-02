稱「跳電其實沒有很多」　郭智輝：只是媒體每天都報導

▲經濟部長郭智輝、行政院長卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（2日）赴立法院施政報告並備質詢，國民黨立委羅明才針對台灣缺電問題進行質詢，經濟部長郭智輝則回應，台灣近期跳電次數跟過去相比並沒有比較多，現在只是因為媒體的報導，好像每天都有跳電，並再次強調，未來不會缺電。

羅明才質詢表示，台灣缺電情形嚴重，核三又要停役，企業會擔心跳電問題，好奇是否會改變非核家園政策？卓榮泰回，現在依照環境基本法，法令是逐步朝向非核家園。

羅明才再說，Google、蘋果的總部或研發中心等國際大廠都想來台灣設廠，但現在最怕缺電、跳電，怎麼辦？郭回，現在的電都有考慮這些公司所需求的電力，以目前台電所準備的電，加總到2030年還有200MB的餘量。

郭智輝接著說，只是台電因為設備老舊或某一個地區大量移居的人增加，造成負荷變大，所以產生跳電現象，但如果以最近10年來看，以每一年跳電次數來比，現在並沒有比較多，現在只是因為媒體的報導，反而好像每天都有個跳電，但如果以過去的資料來講，已經降了大概7成的跳電。

羅明才則表示，他剛提到的大公司，不管是不是跳電或松鼠、小鳥等小動物，他們想的是會不會缺電？供電品質會不會良好？郭智輝說，他們很清楚，有一些工廠或數據中心是不允許跳電的，所以這部份台電會加強保護措施。但郭也提到，現在台電人力有限，一直要把妥善率加強，這可能要跟跨部會協商，跟國外引進工人。

