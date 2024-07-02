肯德基「3大夏季新品」今天開賣！必吃蛋撻冰淇淋、美墨煙燻脆雞

▲肯德基夏季最新3款新品今天開賣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「肯德基」夏季限定「3大新品」今天開賣，不僅把經典原味蛋撻變身成蛋撻冰淇淋，每一口都能吃到酥脆餅乾皮搭配蛋奶冰淇淋的清涼滋味，加碼還有全新美墨煙燻辣味脆雞、鱈魚圈圈，即日起正式開賣，期間限定、售完為止。

▲首推雞情熱辣煙燻脆雞，口感甜中帶辣超涮嘴。

肯德基最新「3大聖品」首推「雞情熱辣煙燻脆雞」，選用經典咔啦脆雞結合辣椒、小茴香等辛料煙燻製成的燒烤醬，再撒上特製熱辣灑粉及墨西哥玉米脆片，大口咬下甜中帶辣，讓人忍不住一口接一口，單點售價75元，套餐155元起。

▲經典原味蛋撻變成蛋撻冰淇淋了。

再來必吃經典原味蛋撻變身的「冰心蛋撻風味冰淇淋」，維持蛋撻造型搭配濃郁蛋奶冰淇淋內餡，最上層撒上焦糖脆片增添香氣，並放進香脆餅乾外殼中，沁涼口感夏天吃超滿足，單點售價59元、套桶餐加點56元起，其餘組合最低97元。

▲鱈魚圈圈有著可愛圓圈造型。

最後是嚴選阿拉斯加鱈魚肉、並以超可愛圓圈造型呈現的「鱈魚圈圈」，金黃香酥外皮包裹著新鮮鱈魚肉，口感清爽細緻，單點售價59元起，加點55元，其餘組合最低160元起，以上3款新品即日起於全門市上市，期間限定、售完為止。

▲麥當勞微牽絲起司排堡限時回歸。

▲加碼吃「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」。

另外，麥當勞人氣「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」近日限時回歸，選用整塊「艾登起司排」炸至金黃酥脆，分別搭配2片100%純牛肉、使用豬後腿肉製成的炸豬排，接著放進生菜、傑克起司醬及切達起司片，最後蓋上黑色的墨魚麵包，至7月9日前限時開賣或售完為止。

「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」單點皆為124元，經典套餐189元；加碼還有「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」也同時開賣，單點104元，經典套餐169元。