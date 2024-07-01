　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國監管網暴新規8月實施　加強管理網路直播等

▲▼網路駭客。（圖／CFP）

▲中國將管制網路暴力。（圖／CFP）

文／中央社台北1日電

中國將於今年8月1日實施規管網暴的「網絡暴力信息治理規定」，新規要求網路服務提供者加強管理網路視聽節目、網路表演、網路直播、短視訊、跟帖評論等。若發現有網暴訊息，應及時刪除或掩蔽等，並保存紀錄向有關部門報告。

中國國家互聯網信息辦公室、公安部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局6月共同發布「網絡暴力信息治理規定」（規定），自8月1日起實施。

根據規定，「網絡（網路）暴力訊息」是指通過網路以文本、圖像、語音、視訊等形式對個人集中發布，含有侮辱謾罵、造謠誹謗、煽動仇恨、威逼脅迫、侵犯隱私，及嚴重影響身心健康的指責嘲諷、貶低歧視等內容的違法和不良訊息。

規定指出，網路訊息服務提供者（服務提供者）應履行管理訊息內容的主體責任，建立健全用戶註冊、帳號管理、個人訊息保護、訊息發布審核、監測預警、識別處置等制度。

▲桃園市吳姓男大生前年7月起在網路上認識當時未滿15歲少女，事後相約在電影館、摩鐵等處共發生5次性行為，少女母親氣炸提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

服務提供者應對用戶進行真實身份訊息認證，發現涉及網暴的違法訊息，應立即停止傳輸，刪除、掩蔽等，並保存記錄，向有關部門報告。發現涉嫌違法犯罪者，應及時向公安機關報案。

新規定又要求，服務提供者不得以「誇大事實、過度渲染、片面報導」等方式編採發布、轉載涉及網暴的新聞。對網路新聞訊息提供跟帖評論服務，應當先審後發。

服務提供者應加強管理網路視聽節目、網路表演、網路直播、短視訊、跟帖評論內容、網路論壇社區、網路群組等。若發現含有網暴訊息，應及時刪除、屏蔽或關閉評論或停止相關服務等。

公眾帳號生產運營者應建立健全發布推廣、互動評論等訊息審核機制，發現帳號跟帖評論等存在網暴訊息，應及時舉報。

▲▼手機、傳訊息、簡訊、聊天、對話、通聯紀錄、滑手機、網路。（圖／CFP）

服務提供者應依法依約對違規者採取警示、刪除訊息、限制帳號功能、關閉賬號等，甚至將相關帳號列入黑名單、禁止重新註冊等。

報導表示，截至2023年12月，中國網民達10.92億人，網路普及率達77.5%。2024年中國全國兩會期間，「最高人民法院工作報告」顯示，過去一年，針對網路暴力「按鍵傷人」、「按鍵殺人」，審結網路誹謗公訴案件32件，判決85人有罪，分別年增10.3%及102.4。

中國政法大學刑事司法學院院長劉艷表示，新規定進一步規範網路訊息服務提供者的主體責任。

不過，中國社會科學院法學研究所研究員、中央網信辦法律顧問支振鋒表示，新規定要求網路平台建立網暴訊息預警模型，在技術上有難度。而網路暴力最重要的就是事先預警，因為一旦發生，造成惡劣後果是不可挽回。

曾代表網暴案受害人的律師周兆成表示，目前打擊網暴仍有較大難度，因為難以界定主要責任人和次要責任人；群體的匿名性和分散性使追蹤和調查取證複雜；群體行為容易受到情緒和輿論影響，難以準確判斷每個人的主觀惡意和違法故意。

ET快訊
快訊／台新金高層大風吹！　王美花兼任銀行獨董
快訊／衝撞總統府瞬間曝！賓士男全身名牌　球鞋3.5萬
快訊／雨彈夜襲！7縣市豪大雨特報
女「下身赤裸」痛醒　遭母親男友孫子性侵
快訊／國家警報又響！大雷雨炸台中南投1.5小時
14歲屁孩花500「全臉刺青」！才2年就後悔　怨：找不到工作
「覺旅咖啡」沙拉竄出活蟑螂　衛生局查到3項缺失
快訊／下班注意！7縣市大雨特報
快訊／賓士C300衝撞　總統府緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

抽中烤鴨免費餐券！他兌換遭要求「付低消」酸：是想白吃白喝嗎

羽球小將「張志傑」不幸去世！　陸外交部：深表惋惜和哀悼

生前最後訪談！　陸17歲羽球小將張志傑：想透過成績來證明自己

中國監管網暴新規8月實施　加強管理網路直播等

陸央行將展開國債借入操作　國債期貨全線收跌

陸留學生在「奧克蘭遇襲」臉部受重傷　中方：強烈譴責殘忍犯人

「法拉利F8」行駛中自燃！後半段燒到剩車架　車主淚：2年前剛買

微軟整合中國市場通路　關閉所有線下授權門市

大陸66個縣地方政府被抓包　挪用87億農村學生營養補助還債

北京放寬居港澳非中國籍人士簽證　可多次往返

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

抽中烤鴨免費餐券！他兌換遭要求「付低消」酸：是想白吃白喝嗎

羽球小將「張志傑」不幸去世！　陸外交部：深表惋惜和哀悼

生前最後訪談！　陸17歲羽球小將張志傑：想透過成績來證明自己

中國監管網暴新規8月實施　加強管理網路直播等

陸央行將展開國債借入操作　國債期貨全線收跌

陸留學生在「奧克蘭遇襲」臉部受重傷　中方：強烈譴責殘忍犯人

「法拉利F8」行駛中自燃！後半段燒到剩車架　車主淚：2年前剛買

微軟整合中國市場通路　關閉所有線下授權門市

大陸66個縣地方政府被抓包　挪用87億農村學生營養補助還債

北京放寬居港澳非中國籍人士簽證　可多次往返

抽中烤鴨免費餐券！他兌換遭要求「付低消」酸：是想白吃白喝嗎

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

台新金集團高層大風吹！　前經長王美花兼任銀行獨董

曼谷買房「4字頭爽當包租公？」　專家：現金購買較划算

屏東翁摔傷記憶差遺失機車鑰匙　里港警暖心援助

賓士E63衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人　動機待釐清

大雨炸中台灣　南投縣國姓鄉淹水一級警戒

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

黃子韜、徐藝洋「疑領證結婚」衝熱搜！經紀人回應陸網酸：早晚的事

中職6月MVP出爐　陳子豪狂敲6轟、勝騎士橫掃3勝

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

大陸熱門新聞

比賽一半倒地狂抽搐！陸羽球運動員張志傑離世

50歲大媽「健身14年」回春！超猛身材曝光

高空作業員弄壞花圃！屋主竟砍斷他安全繩

帶妝比賽跑第一！陸田徑女神假睫毛突掉了大放送

陸17歲羽球小將猝死！姊姊淚控救助不及時

格力女董座嗆小米「你的技術是什麼？」

中國民企「天龍三號」火箭試墜山區爆炸

女兒考理想大學想買包　母討拍反被嗆

銀行吃錢？亡夫近60萬存款竟「離奇消失」

山寨爆紅！「大陸第一杰倫」巡演喊卡

健身14年！50歲女逆襲成嫩妹　粉絲全看傻

水樂園「活春宮」？陸男女水中「駕駕駕」

法拉利路中間自燃起火！畫面曝

陸網紅「麵筋哥」癌末！瘦成皮包骨躺ICU

更多熱門

相關新聞

她嫌電腦慢隨手「刪除微信」　離職遭前東家恐嚇

她嫌電腦慢隨手「刪除微信」　離職遭前東家恐嚇

近日，廣東一名年輕女孩小蔣（化名）發佈了一則影片，講述自己因離職時刪除了公司電腦上的一些軟體，遭到公司法務部門威脅起訴的經歷。據了解，小蔣於2023年剛從學校畢業，並不久前開始了自己的職場生活。

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

法國KOL遭網路霸凌3個月　數十網友被判入獄

法國KOL遭網路霸凌3個月　數十網友被判入獄

韓國刁民逼死公務員！遭網肉搜羞憤輕生

韓國刁民逼死公務員！遭網肉搜羞憤輕生

陳沂遇襲！馮語婷真實反應曝光「私訊滿滿鞭炮聲」

陳沂遇襲！馮語婷真實反應曝光「私訊滿滿鞭炮聲」

關鍵字：

網暴網路暴力網路霸凌

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面