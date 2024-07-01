中國監管網暴新規8月實施　加強管理網路直播等

▲中國將管制網路暴力。（圖／CFP）



文／中央社台北1日電

中國將於今年8月1日實施規管網暴的「網絡暴力信息治理規定」，新規要求網路服務提供者加強管理網路視聽節目、網路表演、網路直播、短視訊、跟帖評論等。若發現有網暴訊息，應及時刪除或掩蔽等，並保存紀錄向有關部門報告。

中國國家互聯網信息辦公室、公安部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局6月共同發布「網絡暴力信息治理規定」（規定），自8月1日起實施。

根據規定，「網絡（網路）暴力訊息」是指通過網路以文本、圖像、語音、視訊等形式對個人集中發布，含有侮辱謾罵、造謠誹謗、煽動仇恨、威逼脅迫、侵犯隱私，及嚴重影響身心健康的指責嘲諷、貶低歧視等內容的違法和不良訊息。

規定指出，網路訊息服務提供者（服務提供者）應履行管理訊息內容的主體責任，建立健全用戶註冊、帳號管理、個人訊息保護、訊息發布審核、監測預警、識別處置等制度。

服務提供者應對用戶進行真實身份訊息認證，發現涉及網暴的違法訊息，應立即停止傳輸，刪除、掩蔽等，並保存記錄，向有關部門報告。發現涉嫌違法犯罪者，應及時向公安機關報案。

新規定又要求，服務提供者不得以「誇大事實、過度渲染、片面報導」等方式編採發布、轉載涉及網暴的新聞。對網路新聞訊息提供跟帖評論服務，應當先審後發。

服務提供者應加強管理網路視聽節目、網路表演、網路直播、短視訊、跟帖評論內容、網路論壇社區、網路群組等。若發現含有網暴訊息，應及時刪除、屏蔽或關閉評論或停止相關服務等。

公眾帳號生產運營者應建立健全發布推廣、互動評論等訊息審核機制，發現帳號跟帖評論等存在網暴訊息，應及時舉報。

服務提供者應依法依約對違規者採取警示、刪除訊息、限制帳號功能、關閉賬號等，甚至將相關帳號列入黑名單、禁止重新註冊等。

報導表示，截至2023年12月，中國網民達10.92億人，網路普及率達77.5%。2024年中國全國兩會期間，「最高人民法院工作報告」顯示，過去一年，針對網路暴力「按鍵傷人」、「按鍵殺人」，審結網路誹謗公訴案件32件，判決85人有罪，分別年增10.3%及102.4。

中國政法大學刑事司法學院院長劉艷表示，新規定進一步規範網路訊息服務提供者的主體責任。

不過，中國社會科學院法學研究所研究員、中央網信辦法律顧問支振鋒表示，新規定要求網路平台建立網暴訊息預警模型，在技術上有難度。而網路暴力最重要的就是事先預警，因為一旦發生，造成惡劣後果是不可挽回。

曾代表網暴案受害人的律師周兆成表示，目前打擊網暴仍有較大難度，因為難以界定主要責任人和次要責任人；群體的匿名性和分散性使追蹤和調查取證複雜；群體行為容易受到情緒和輿論影響，難以準確判斷每個人的主觀惡意和違法故意。