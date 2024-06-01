員警自戕事件引憾事　屏東縣警局積極強化壓力管理

▲戴錦貴教授屏東縣政府警察局講演。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局有鑑於最近國內發生多起員警自戕事件，為強化員警身心健康及適時調適壓力來源，屏東縣政府警察局特別在常年訓練學科講習課程邀請張錦貴教授進行「告別壓力談EQ與情緒管理」心靈講座。

在與第一線執勤員警互動時，張錦貴教授提出當面對壓力和情緒管理時，可以採取那些有效的方法來提升情緒智商（EQ），以更好地應對生活與工作的挑戰，並加強自我正向心理、情緒管理和抗壓性等素質能力，希望能讓警察同仁知道如何調適工作壓力及負面情緒湧上心頭時，能以冷靜的態度面對，學會觀察自己的情緒，懂得接納管理所有好與不好的情緒，以健康的方式和它們相處，從中獲得更多的洞察和理解，促進心靈成長。



縣警局長戴台捷表示： 現今社會型態驟變，在生活與工作多重壓力下，極易引發內在焦慮，可能使自己陷入人生困境。近期發生數起員警自戕憾事，員警生命的殞落不僅造成家庭的破碎、警察團隊的折翼，對於整個國家社會更是莫大損失。

縣警局除了結合專業的心理諮商資源協助同仁以外，並會請各層級主管以關懷的心、多瞭解同仁身心、工作與家庭可能面臨困境壓力，並鼓勵從事有益身心健康的活動、培養個人興趣及健康生活觀念，掌握自己身心狀況，如需要協助都能及時獲得專業有效的協助資源，以緩和身心靈的壓力，讓自己更快樂更健康。