電獺少女曝新成員！全場騷動「事業好大」讚爆新妹子：回追了

▲電獺少女新成員。（圖／翻攝自IG／aottergirls）

記者鄺郁庭／綜合報導

介紹3C新知的「電獺少女」有多位正妹，在網上頗受網友歡迎，昨日（6/30）官方IG突然曝光新成員「愛理」，甜美外型、藏不住的好身材掀起熱論，「原來這就是童顏巨…」、「要訂閱了！」「大！我突然好想研究3C知識！」還有眼尖粉絲認出她，「是不是待過上班不要看那個媛媛啊！」引發話題。

電獺少女在IG分享新成員的自我介紹，「我是愛理，很高興加入電獺少女的大家庭，之前大家可能比較熟悉我的名字是『媛媛』！希望接下來大家也可以繼續支持『愛理』。」她透露自己是台日混血，中、日文都通，喜歡玩遊戲、看動漫、看球賽、吃美食、唱歌、科技產品。

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愛理表示，過去對自己比較沒有自信，希望透過磨練、走到幕前，面對自己不敢做的事情、增加自信，曾挑戰過演戲、唱歌、主持等多領域。貼文吸引大票網友狂讚，「電獺終於有看點了」、「期待出鏡」。

PTT網友也在Gossiping板轉貼照片問卦「電獺少女是不是復活了？」直呼電獺「找到一個事業做很大的girl」、「是不是準備要回春了？」就有人大讚愛理好身材，「本來想大聲斥責的」、「超大，我說事業」、「以事業線來看，這事業確實很大」、「我又回追了，謝謝」、「我對3C的熱情都回來了」、「想說點什麼，但是太大」。

有網友則指出，「這不是任媛媛嗎」、「好久沒看到媛媛惹」、「媛媛…瘦身有成吧」、「是不是待過上班不要看那個媛媛啊」、「以前統神電台的媛媛啊」、「台日混血，超早期麥卡貝的助理主持，也是很早期兼上班不要看的來賓」。