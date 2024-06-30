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社會 社會焦點 保障人權

八大監首位女典獄長　葉貞伶將退休：台灣已經在路上

▲▼矯正署副署長葉貞伶。（圖／記者吳銘峯攝）

▲葉貞伶。（資料照／記者吳銘峯攝）

文／中央社

號稱「天下第一監」的矯正署台北監獄去年迎來首名女首長葉貞伶，也是八大監第一名女性典獄長，葉貞伶說，她的出任就是男女平權的展現，象徵女性在矯正體系管理地位的重要性。

葉貞伶告訴中央社記者，她是中央警察大學改制前的中央警官學校犯罪防治系46期畢業，曾任台北女子看守所及少年觀護所所長，高雄、台中、桃園等3所女監典獄長，回矯正署出任主祕再直升副署長，最後接掌北監。

葉貞伶指出，她出生於佃農家庭，早年的台灣，想讀書的學生考量家中經濟多於自己能力，因此「很多人會選擇報考公費學校」，她也是其中之一，在那個沒有輔導老師提供分析、家人跟自己也不懂的年代，她說「就順著分數選填」，結果錄取中央警官學校犯罪防治系，「或許也是種緣分。」

葉貞伶說，有句廣告詞說「我是當了爸爸以後，才學做爸爸的」，這句話就是她當時的寫照，矯正工作除了唸書，更需到第一線體驗，還記得二年級暑假起，她就在「台灣彰化少年輔育院」（現改制為「勵志中學」）實習，任務是矯治犯罪受刑人習性、價值觀，近年更加入技能訓練。

畢業後葉貞伶的第一份工作，就是在台北監獄附設女監，葉貞伶說「我記得很清楚是70年7月6日」，也是她第一次任職台北監獄，除了是科員也擔任教誨師工作，需跟受刑人談話、紀錄，非常貼近受刑人，而她善於觀察細節的個性在工作上更是得心應手。

「以前沒有工時概念」，葉貞伶指出，1週上班6天半，早上7時許就上班，除了星期日是中午12時下班外，其他每天都是下午5、6時下班，也沒有補假、加班費，不管男女每2天還要值班1天，但那時卻覺得很充實，每天就想幫助受刑人走上正確道路，雖然不容易，但「總得有人來做，這也是我與同事們的理念。」

葉貞伶陸續又到少年監獄、輔育院任職，但主要還是服務女監，她自信的說「所有女性的矯正機關我都當過首長」，葉貞伶表示，她在75年及81年都曾再回到北監工作，在第三度離開時她認為「不可能再回來了」，因為當時女監已與男監分開，且女性受刑人佔比不到十分之一，若以缺額性別平等來說，女性首長機會也不多。

葉貞伶不諱言，80幾年時在擔任女監主任時認為「人生的劇本已寫好」，會就此做到退休，但隨著政府在兩性平權的努力進步，後續又升任矯正署主秘、副署長，甚至成為八大監（指台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭8所監獄）首名女主管，才了解「原來，還有不一樣的路，原來，女生也可以當典獄長。」 「這真的不容易」，葉貞伶指出，尤其在陽剛的矯正工作中，長官對職務的調派是考慮人員是否適才適所，男女性或許真有先天限制，但在分層負責的制度下，雙方的差異正在消弭，就像有些人好奇她如何看待自己成為八大監首名女性典獄長，但她說「這不也是種偏見與刻板印象」。

對於自己第4度回到台北監獄，葉貞伶直言「人生很奇妙」，但仍會戰戰兢兢與成員們努力做好犯罪矯正工作，在管理制度方面推行安全、安定、安心，「三安」概念，同時給予受刑人足夠的尊嚴與更多的關心照顧，達到受刑人與教輔人員良性理性互動，開明的管理方式，讓參訪的韓國矯正委員會官員也給予好評。

秉持著這樣的理念，葉貞伶透過自己的觀察感受，在原有基礎上逐步改變北監，像是在接見室外設置親子閱讀區，方便家屬在等待時能陪伴孩子閱讀增進親子感情；新收受刑人時更人性化的流程；患病受刑人的醫療整合；延請營養師管理改善伙食更深獲受刑人好評，透過400多名職員共同努力、各盡其職，才能讓4400多名受刑人及職員的團體運作順暢，受刑人得以靜思己過迎向新生。

今年65歲的葉貞伶將在7月中旬退休，她說，矯正人員的辛勞及維護社會安全的功勞值得民眾支持敬重。可以在北監退休是種圓滿「我公職的起點跟結束都在台北監獄」，欣喜能見證台灣男女平權，她說「我可以擔任台北監獄典獄長就是男女平權進步的展現」，或許還沒抵達終點，但很高興「台灣已經在路上」。

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