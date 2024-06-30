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嘉義縣4度蟬聯食育力五星城市　西部走廊唯一入榜

▲▼ 西部走廊唯一入榜 嘉義縣4度蟬聯食育力五星城市 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣市西部走廊唯一入榜並4度蟬聯食育力五星城市 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣連續4年蟬聯食育力五星城市，今年更在「推廣滿意度」獲第2名，今27日舉辦頒獎典禮，五星縣市齊聚一堂，副縣長劉培東代表縣長翁章梁出席領獎，強調嘉義縣邁向農工科技大縣，仍是以農為首，展現對「食」的重視程度。

飲食媒體「食力foodNEXT」食育力大調查邁入第4年，在客觀指標「農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生」4大面向，由2023年的47項新增至72項，再加上針對22縣市、家長團體、教師團體及營養師團體共4455份問卷調查，評選出2024的五星城市。

▲▼ 西部走廊唯一入榜 嘉義縣4度蟬聯食育力五星城市 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣年年入榜，今年分項評比上也榜上有名，「推廣滿意度」獲第2名、「教育與文化」獲第3名、「食安與衛生」獲第4名。作為農業大縣、台灣的糧倉，翁縣長要求學生午餐口誦「感恩土地，感謝農民，謝謝食物！」，並認為食育的核心就是尊重產出食物的農民，先尊重他們，才懂得尊重食物。

嘉義縣自106學年度開始，從校園設置園圃推動食農教學，目前共有5大計畫，包括教師增能研習、在地食材廚藝競賽、教學設計競賽、與農共舞計畫及食農教育博覽會等，具體落實「食農教育法」6大核心方針。

▲▼ 西部走廊唯一入榜 嘉義縣4度蟬聯食育力五星城市 。（圖／嘉義縣政府提供）

劉培東說，今年五星城市只有嘉義縣是位於西部走廊的嘉南平原，因以農立縣，農業一直是嘉義縣的傳統，對台灣的糧食供應也有很大的貢獻，更因年長人口多，因此不只針對孩童，也在年長者午餐供應面向著力，期待走出屬於我們的食農特色。

▲▼ 西部走廊唯一入榜 嘉義縣4度蟬聯食育力五星城市 。（圖／嘉義縣政府提供）

劉培東指出，我們去年組建食農教育推動會，辦理3次研討會、2次觀摩活動，邀國內知名學者專家、產業代表擔任推動委員，分析國際趨勢、結合人口、經濟、產業等因素，制定「5年食農教育推動計畫」，計畫未來5年聯合縣府、民間團體的力量，以山、海、平原特色食材為核心，落實共榮共好、全民食農。

劉培東表示，5年推動計畫目前送農業部核備，程序進行中尚未核定，未來會持續深耕食農教育，五星食農城市的發展可期。

 
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