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新加坡150公分巨蜥闖進11樓住家　驚人畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名男子的11樓住處27日遭到巨蜥闖入，牠的身長目測約150公分，在客廳悠閒遊蕩，在被趕到陽台之後，仍持續到處探索，懶洋洋趴在陽台處。男子向相關單位尋求協助，對方立刻派人把巨蜥移至他處，但這段經歷著實把他嚇壞，在他把影片發布至網路後，引發不少網友討論。

亞洲新聞台報導，事發於榜鵝（Punggol）一間住宅大樓，27日下午5時左右，男子杰佛瑞（Jeffrey Toh）突然接到電話，被告知家中出現一隻巨蜥。

根據家中監視器畫面，可見巨蜥爬進他的家中，在客廳悠閒遊蕩，並在電視櫃下方和沙發附近爬來爬去。屋主女傭先使用掃帚把牠趕到陽台，並關閉陽台的門把牠困住，不過牠依舊在陽台到處探索，到處爬還把植物盆栽撞倒，懶洋洋趴著。

杰佛瑞為此特地趕回家，同時向鄰居求助。他起初報警，但警方稱必須聯絡關愛動物研究協會（ACRES），但協會應對小組當下無法立刻派出人力為杰佛瑞排除狀況，他最終聯繫上國家公園局（National Parks Board），國家公園局2小時過後派了人過來，使用毯子等抓住巨蜥，並把牠放進籠中帶走。

杰佛瑞直言，「我不知道牠是怎麼爬上來的，爬到11樓太荒謬」。在等待相關人員前來處理的這段時間，他去接女兒放學時還能看到巨蜥正趴在陽台上。

杰佛瑞事後把巨蜥闖進住處的影片上傳至網路，引發討論。許多網友留言宣稱真的太想知道巨蜥是如何爬上11樓，還把巨蜥形容成「哥吉拉（Godzilla）的孫子」。不過對於巨蜥是可愛還是可怕，大家的意見不一。杰佛瑞也說，巨蜥非常乾淨，身上沒有任何泥土，紋路也很漂亮，推測這隻巨蜥可能是有人飼養。

在新加坡榜鵝看見野生動物並不罕見，可以看見猴子、野豬、蛇、巨蜥。根據國家公園局官網，包括巨蜥在內的野生動物生性膽小怕生，通常會遠離人類，除非被激怒，否則不會發動攻擊。

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