住家被巨型帳篷包覆「掛死亡標記」！旅美作家曝噩夢：最痛苦的2周

▲鱸魚在臉書上分享這頂巨型帳篷的含意。（圖／翻攝臉書／鱸魚）



記者柯振中／綜合報導

看到大帳篷把房子包住的畫面，台灣人可能無感，但對於美國人而言恐怕是惡夢！美國矽谷工程師、作家「鱸魚」近日分享，雖然這種帳篷包住房屋的情況，在美國相當常見，但這也是當地人最不想碰到的情況，一旦遇到的話，恐怕就會面臨人生最難忘、最痛苦的2周。

鱸魚在臉書粉磚上分享，在美國、尤其是加州久住的人，通常對於這種畫面不陌生，就是用大帳棚將整間房子包得密不透風，屋內的人也需要搬離4、5天，之所以有這樣的情況，是為了使用毒氣殺死白蟻。

鱸魚解釋，美國多是木造房屋，氣候炎熱、潮濕的地方，可能會招來白蟻，一旦白蟻入侵，就會從地底下往上慢慢啃蝕房子，若是置之不理，恐怕會影響房屋結構，「我們家也被包過，附近鄰居大約30％都被包過。」

鱸魚說，他過去曾在2樓窗台搭花架、擺上鮮花，並且常常往花台澆水，豈料過了數年以後，找人來粉刷房子，才知道花架下的牆壁全是白蟻。而他的朋友也在家中後院搭了露台，過了數年以後同樣發現，底下被白蟻咬得千瘡百孔，所幸發現得早，還沒有入侵主建物。

雖然一棟房子要全部吃完，可能需花費數百年的時間，但吃到沒辦法住人，則不需要太久。鱸魚說，很多房子其實都有白蟻，只是不注意的話，根本不會知道，因此買賣房子以前，還是建議請專業的白蟻公司來檢查。

鱸魚接著分享，若是有白蟻入侵的情況，需要請專業人員來幫忙清理，同時會面臨「人生最難忘的痛苦與不便」，時間長達2個禮拜。事前工作要先將所有盆栽移除、食物丟棄，會接觸到皮膚的家具也需要包起來，全家人只能住到旅館，且還是要繼續上班、上學。

至於房子被帳篷包覆的期間，裡面會充滿毒氣，外面也會掛著有「死亡標記」的骷髏警告，直到殺白蟻工作結束後再等5天，安全人員確認沒有問題，才能再搬回去，並且開始漫長的善後工作。

有了前車之鑑，鱸魚至今10多年，不敢再請人檢查家中是否有白蟻，且先前修房子的師傅提醒，白蟻多從房子四周的灌木叢入侵，因此他也不敢再種這些美觀的灌木叢，「醜一點就算了吧，這裡是加州不是歐洲。」