林鐵及文資處攜手阿里山十字國小　廉潔幼苗宣導活動

▲▼ 林鐵及文資處廉潔幼苗宣導活動 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)6月28日至嘉義縣阿里山鄉十字國小辦理「培育廉潔幼苗 共享幸福農村」品格教育活動，透過廉政志工說故事方式，結合森林保育、鐵道行車安全與誠信廉潔等內容與學童宣導互動，並在活動中穿插有獎徵答，增加活動豐富性及趣味性。





比鄰阿里山林業鐵路的十字國小坐落於阿里山鄉十字路，十字路為舊時古道和通往周圍部落的交叉點，同時為來吉、達邦和特富野等部落古道交會的地點，故取名為「十字路」。本次活動利用地名特性，選擇十字國小辦理廉政活動別具意義，該校全校師生僅有40人，活動開始由林鐵及文資處政風室孫協裕主任說明廉政品格教育之重要性，接續由廉政志工以「阿里山森林模範代表」故事做為品格教育宣導之主題，內容以臺灣帝雉、阿里山山椒魚、阿里山蝸牛等主角，並介紹阿里山地區動植物與鐵道行車安全等，透過模範代表選拔故事過程講述應有的品德及公民素養。





活動時間1小時，主題故事進行以輕鬆活潑的動態演出方式，並與現場學童互動，台下學童聽得津津有味，過程氣氛熱絡，並以有獎問答方式加強學童學習印象及參與感，將灌輸孩童反貪廉潔、誠信等美德，深化學子品格教育，廣播廉政種子。