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阿里山小火車結合金酒　「造型小火車高粱酒」藏家搶翻天

▲▼ 台灣之光 夢幻聯動！阿里山DL-25柴油火車 X 金門高粱酒 限量推出金門酒廠X阿里山林鐵 首度聯名！限量DL-25紅色小火車造型紀念酒 5/22開賣把紅色小火車帶回家！阿里山小火車結合金酒推出造型小火車高粱酒 藏家爭相收藏 。（圖／臨鐵及文資處提供）

▲▼ 金門酒廠與阿里山林鐵首度聯名，推出限量DL-25紅色小火車造型紀念酒 5/22開賣 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

對鐵道迷來說，阿里山林鐵DL-25號柴油機關車為臺灣最具代表性的火車頭之一，DL-25是阿里山林鐵第三代柴油機關車，服役至今將屆滿55年，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路與文化資產管理處（下稱林鐵及文資處）授權東酒藏文創，與「國酒」金門酒廠攜手聯名，將鐵路迷最喜愛的紅色小火車實體化，推出限量款「一路長紅．阿里山DL-25柴油火車造型紀念酒」，吸引中式白酒藏家與全台鐵路迷爭相收藏！

▲▼ 台灣之光 夢幻聯動！阿里山DL-25柴油火車 X 金門高粱酒 限量推出金門酒廠X阿里山林鐵 首度聯名！限量DL-25紅色小火車造型紀念酒 5/22開賣把紅色小火車帶回家！阿里山小火車結合金酒推出造型小火車高粱酒 藏家爭相收藏 。（圖／臨鐵及文資處提供）

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阿里山小火車之旅是國人及國際旅客的旅遊首選，百年來旅人絡繹不絕，只為一睹世界著名的登山鐵路，親身體驗台灣風景最優美的森林鐵路。其中第三代柴油機關車第一輛「DL-25」，以不同以往的鮮紅車身為特色，紅色身影馳騁阿里山林間，漸變成阿里山林鐵最具代表性的象徵，在候車月台看著紅色車頭拖著客廂悠悠駛進站，為阿里山與車站增添明亮色彩，每每吸引許多鐵道迷慕名而來，只為一睹紅色小火車風采；更有許多新人特別到阿里山車站月台拍攝美麗的婚紗照，留下與阿里山小火車同框的美好回憶。

▲▼ 台灣之光 夢幻聯動！阿里山DL-25柴油火車 X 金門高粱酒 限量推出金門酒廠X阿里山林鐵 首度聯名！限量DL-25紅色小火車造型紀念酒 5/22開賣把紅色小火車帶回家！阿里山小火車結合金酒推出造型小火車高粱酒 藏家爭相收藏 。（圖／臨鐵及文資處提供）

DL-25柴油機車服役屆滿55年，林鐵及文資處授權東酒藏文創，與金門酒廠聯名合作，推出「一路長紅·阿里山DL-25柴油火車造型紀念酒」。採用精品工藝手法，首次將車殼與車體酒瓶分開製作，翻模DL-25火車原型，高度還原赭紅色火車頭，結合「國酒」58°金門高粱入酒，酒液清若泉水，流露芬芳的高粱香氣，入口甜而爽口，淨醇柔順帶有細緻口感，充份展現出最佳白酒獨特風味。金門與阿里山的一代經典結合，並以一路長紅命名推出限量紀念酒禮盒，賦予蓬勃發達的美意，堪稱台灣與金門跨海聯名的經典之作。

▲▼ 台灣之光 夢幻聯動！阿里山DL-25柴油火車 X 金門高粱酒 限量推出金門酒廠X阿里山林鐵 首度聯名！限量DL-25紅色小火車造型紀念酒 5/22開賣把紅色小火車帶回家！阿里山小火車結合金酒推出造型小火車高粱酒 藏家爭相收藏 。（圖／臨鐵及文資處提供）

此款「一路長紅·阿里山DL-25柴油火車造型紀念酒」每組售價$5,680元，5月22日起在全台酒專經銷門市及7-11門市開放預購，預計5月底陸續出貨。白酒收藏家與鐵路迷及千萬不要錯過。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 台灣之光 夢幻聯動！阿里山DL-25柴油火車 X 金門高粱酒 限量推出金門酒廠X阿里山林鐵 首度聯名！限量DL-25紅色小火車造型紀念酒 5/22開賣把紅色小火車帶回家！阿里山小火車結合金酒推出造型小火車高粱酒 藏家爭相收藏 。（圖／臨鐵及文資處提供）

 
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