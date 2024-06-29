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嘉義市幸福飽餐卷　數位推動選擇更多元

▲▼ 嘉市幸福飽餐券再+1 兌換餐點更多元 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市幸福飽餐券再+1 兌換餐點更多元 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市弱勢經濟學生暑假午餐不中，市府為持續照顧經濟弱勢學生，自110年7月將午餐券金額由每餐50元調整至70元後，今(113)年更加碼到每餐100元，希望提供正值成長發育階段的孩童，更加健康多元豐富的選擇。而為了讓學生兌餐更方便，嘉義市政府自113年暑假起推動數位幸福飽餐券，符合資格的學生只要持數位學生證「嘉e卡」到四大超商，就可以兌換餐點，部份超商更加碼到價值110元的餐點，讓孩子在暑假期間也能吃得飽，生活學習無後顧之憂。

▲▼ 嘉市幸福飽餐券再+1 兌換餐點更多元 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市國中小現有2,825位符合低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素或家庭經濟困難等學生，透過數位兌餐方式，讓學生無論是否到校，都能吃到營養健康的午餐，由家庭、學校與社會攜手合作，提供更全面多元的關懷照顧。透過一卡通票證股份有限公司的專業服務讓嘉e卡功能再+1，只要到超商輕鬆一「嗶」，就能享用等值午餐。未來市府也將尋求更多店家加入服務的行列，讓照顧弱勢學生的美意更加多元。

▲▼ 嘉市幸福飽餐券再+1 兌換餐點更多元 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處郭添財處長表示，數位化幸福飽餐券的特點之一在於家長可利用APP得知學生的兌餐紀錄，學校端也可透過大數據管理，掌握學生的兌餐情形，提供必要的關懷協助，藉由科技的輔助，可以更加掌握孩子的生活現況。另為協助經濟弱勢學生解決早晚餐問題，學校也會透過主動發現、馬上關懷、有效協助、輔導轉介等積極措施，結合社會資源來提供協助。

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