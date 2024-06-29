同步遙控2喵喵製毒廠！製毒祖師爺判刑10年　製海量毒品市值10億

▲基隆地檢署去年初在新北汐止與宜蘭兩地破獲「喵喵」製毒工廠，製毒祖師爺落網。（圖／資料照）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆地檢署去年初在新北汐止與宜蘭兩地破獲「喵喵」製毒工廠，原料與成品等市值超過10億元，之後溯源追查，逮到該集團首腦、也就是北台灣祖師爺等級的製毒師陳志強，基隆地院近日審結，將陳志強依共同製造第三級毒品，重判10年徒刑，其他5名製毒集團成員則處5年10月至8年不等徒刑。可上訴。

基隆地檢署於去年4月在檢察官指揮下，分別在新北市汐止區及宜蘭縣壯圍鄉，破獲2座第三級毒品「喵喵」製毒工廠，合計起獲成品約430公斤，不法獲利近10億元，並逮捕涉案製毒集團成員5人。而當時未到案的首腦陳志強，雖知全案已經起訴，但不知道自己身分已曝光，更已遭檢警鎖定，於大陸潛藏2個月後，以為風頭已過悄悄返台，當天就被警方逮捕。

據查，該毒品集團由北台灣製毒祖師爺陳志強籌組，他招募周、江、詹、王等人加入製毒後，眾人分工驅車前往南投縣集集鎮某鐵皮倉庫載運製毒原料，再運送至基隆市七堵區長安街巷內廢棄倉庫存放。陳志強又教導王姓成員製造毒品先驅原料，並由王男負責製毒工作，將原料載到汐止、內湖山區製成第四級毒品，再指示成員將毒品運送到宜蘭某透天厝、汐止等製毒工廠，由陳志強教導成員，各製造23到26公斤的第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，也就是俗稱的「喵喵」，並將摻有「喵喵」的毒咖啡包以每包150元以上的價格出售。

法官審理，認為陳等6人罪證確鑿，且該集團製造第三級毒品約50公斤，製毒工廠規模相當大，其中詹、王2成員持有毒品咖啡包共計160包，數量也相當多，而首腦陳志強指揮製毒犯罪組織，並招募成員、教導製毒技術、向上游購買製造毒品原料、安排毒品原料、半成品及成品之運送，罪責最重，依共同製造第三級毒品，處10年徒刑，其他5名成員則處5年10月到8年不等徒刑，全案還可上訴。