　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

1天萬人點閱！花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲　19珍珠景點曝光

▲▼花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲，介紹全縣19個珍珠景點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲，介紹全縣19個珍珠景點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年暑假最強16蹲來了！由花蓮縣政府觀光處安排，花蓮觀光大使紅面鴨及縣鳥朱鸝以時下最流行的16蹲舞蹈方式，與縣內消防人員、知名飯店及遊樂園人偶一起合作，跳遍花蓮從北到南19個珍珠景點。影片28日上傳至花蓮觀光粉絲團FB、IG、花蓮行旅Youtube後，上架不到12小時就吸引破3.5萬人次觀看，讓不少網友直呼「太萌了啦！」。

▲▼花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲，介紹全縣19個珍珠景點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府希望透過16蹲挑戰，讓民眾知道花蓮景點不只有太魯閣，其他各大珍珠景點依然美好，歡迎全國民眾一起「洄」家來玩，用行動支持花蓮觀光！

▲▼花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲，介紹全縣19個珍珠景點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼消防隊員、遠雄海洋公園海豚Andy、鯊魚Shonky及瑞穗天合國際觀光酒店的乳比一起搭檔演出。

這次的花蓮16蹲由縣內知名「街頭靈魂舞蹈教室」5位舞者共2男3女在酷暑中，分別穿上花蓮觀光大使紅面鴨及縣鳥朱鸝人偶裝，用最動感的方式介紹花蓮的各大珍珠景點；完整3分鐘影片中包括花蓮市區的日出大道、將軍府1936、東大門夜市、太平洋公園共融遊戲區，以及豐濱石梯坪、靜浦北迴歸線，還有光復糖廠及大農大富平地森林公園、鳳林林田山、玉里安通溫泉與客城鐵橋，吉安慶修院及貨櫃星巴克，壽豐理想大地渡假飯店及鯉魚潭、新城七星潭等景點，更到花蓮縣消防局豐濱分隊邀請消防隊員，以及遠雄海洋公園的海豚Andy、鯊魚Shonky，瑞穗天合國際觀光酒店的乳比一起搭檔演出，用簡短有力的16蹲快速瀏覽花蓮珍珠景點，藉由鏡頭將花蓮的美傳遞到世界各地，帶動花蓮觀光。

▲▼花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲，介紹全縣19個珍珠景點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處處長張志翔表示，現在來花蓮闔家旅遊正是時候，歡迎大家來花蓮參加暑期活動，包括7 ／13－8 111在壽豐鄉鯉魚潭的「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，每週日將安排國際舞鈴劇場演出，週週還有精彩星空煙火秀及場次限定的無人機秀，還將安排YoYo哥哥姐姐表演，以及7 ／28的鴨鴨總動員活動，歡迎大小朋友活動期間都來鯉魚潭，還可以學唱鴨鴨歌，跳鴨鴨舞。除了紅面鴨FUN暑假活動外，7 ／3至7/7即將登場的夏戀嘉年華演唱會，天天都有天王天后天團等巨星表演；7 ／6到8 ／26則有夏日限定的「知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動」，7 ／19到7 ／21有全國最盛大的「太平洋南島聯合豐年節」，6 ／29、8 ／10、9 ／28還有唯美浪漫的「星光音樂會」，接著更有2024金針花季等各項觀光活動，歡迎全國鄉親朋友到花蓮度過精采的暑假。

ET快訊
紅毯一票黑衣人超派！　「YTR出身」24歲導演肉胎刺青全場看
快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　下到入夜
快訊／Lulu超細螞蟻腰！「辣露整片美肩」全身超浮誇
快訊／紅毯女主持一轉身　「大面積裸空」穿超辣
LIVE／第35屆金曲獎　星光大道登場
快訊／星光紅毯倒數現場！　粉絲團陣仗超驚人
天菜球星遭爆「女友2度墮胎還硬上」　李善均遭扯入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市精忠托育中心揭牌　木都意象打造友善育兒環境

蕭美琴台北國際食品展　加持嘉義市好店館

台南市農會牧草節活動豐富　歡迎大小朋友來體驗

黃偉哲快閃馬來西亞行銷芒果　台南芒果首次在大馬超市亮相

1天萬人點閱！花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲　19珍珠景點曝光

花蓮購物節聯名行銷！玩「海」加碼抽好禮　7月起聯名再優惠

南高五校齊聚衛武營　雙城文化藝術連線

台北國際食品展覽會今閉幕　南投新竹簽約合力行銷優質農產

台南市陳氏宗親會第17屆理事長順利連任　陳衫潤：敦睦族親、崇宗敬祖

強化大規模災害避難收容量能　台南新市區辦理避難收容處所開設演練

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

林柏宏撩妹自己羞到自動登出XD　No.1男神「晶亮」電力已被融化

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

小S挑戰瘋癲情慾戲「有贏我女兒？」　尤秋興旁邊看：等下換我跟志琳XD

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

嘉義市精忠托育中心揭牌　木都意象打造友善育兒環境

蕭美琴台北國際食品展　加持嘉義市好店館

台南市農會牧草節活動豐富　歡迎大小朋友來體驗

黃偉哲快閃馬來西亞行銷芒果　台南芒果首次在大馬超市亮相

1天萬人點閱！花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲　19珍珠景點曝光

花蓮購物節聯名行銷！玩「海」加碼抽好禮　7月起聯名再優惠

南高五校齊聚衛武營　雙城文化藝術連線

台北國際食品展覽會今閉幕　南投新竹簽約合力行銷優質農產

台南市陳氏宗親會第17屆理事長順利連任　陳衫潤：敦睦族親、崇宗敬祖

強化大規模災害避難收容量能　台南新市區辦理避難收容處所開設演練

嘉義市精忠托育中心揭牌　木都意象打造友善育兒環境

男同事新婚「天天大遲到」　人資叫起床...一聽聲音超崩潰

金曲獎／裙襬太長！魯千千走到一半急彎腰 解放高衩裝「美腿外露」

「辯論夜翻車難免」歐巴馬發聲力挺拜登　籲選民：投給誠實的人

監委調查國中學生墜樓案　報告曝：宜蘭縣府、校方及師長皆有違失

少吃這款「健康食品」　60歲婦人脂肪肝消失！　還瘦10公斤

施肥驚「隱身高手」肥嘟嘟坐田間　青農見訪客來笑：是鳥界好爸爸

金曲獎／紅毯一票黑衣人超派！　「YTR出身」24歲導演肉胎刺青全場看呆

明天熱成紅番薯「高溫飆38度」　一圖看午後雷雨搖滾熱區

快訊／雨區擴大「13縣市大雨特報」　下到入夜

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

台中豐原金虎爺徒步進香　西螺福興宮熱情接駕

龍德宮四媽祖遶境金門！750名信徒跨海隨香

花防部中士寢室滑手機突昏厥搶救不治

知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7月再拍賣

花蓮分署法拍有好康　84萬當溫泉套房主人

林內鄉長罷免通過第一階段　劉姿言：今天才知道

快訊／高雄無預警停電！876戶一片黑

新北土城廷寮溝阻塞淹水　水利局搶修導流減少交通影響

新北青春專案啟動　侯友宜：全力捍衛青少年安全

台南國際芒果節玉井芒果開賣啦！　

快訊／台南北安橋驚傳落水南消救人送醫

迪士尼首度跨界Xpark　7/1-9/30歡慶唐老鴨90生日

台南文化中心開館主任陳永源於辭世

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌剪綵

更多熱門

相關新聞

「4星座」7月健康運勢爛！　命理師：天秤小心確診

「4星座」7月健康運勢爛！　命理師：天秤小心確診

一轉眼間2024已過了一半，緊接著迎接下半年的到來，而近期各種病毒大亂鬥，許多人健康亮起紅燈！清水孟國際塔羅小孟老師就點名「4星座」在7月時需特別關注自身健康狀況，其中天秤座要小心確診，天蠍座則要避免如「16蹲」這種激烈動作，可能一不小心就骨折了。

大華國小單車環島　看見陪騎父母愛的鼓勵

大華國小單車環島　看見陪騎父母愛的鼓勵

方文琳「弱女子」變身「運動咖」

方文琳「弱女子」變身「運動咖」

嗨跳16蹲！他隔天「一起床變掰咖」　3種人別挑戰

嗨跳16蹲！他隔天「一起床變掰咖」　3種人別挑戰

鏡頭還在拍！16蹲跳一半「褲子當場破掉」

鏡頭還在拍！16蹲跳一半「褲子當場破掉」

關鍵字：

紅面鴨縣鳥朱鸝挑戰16蹲點閱珍珠景點曝光

讀者迴響

熱門新聞

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

歐陽妮妮無名指婚戒超大顆！　甜吻張書豪

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面