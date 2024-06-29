1天萬人點閱！花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲　19珍珠景點曝光

▲▼花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲，介紹全縣19個珍珠景點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年暑假最強16蹲來了！由花蓮縣政府觀光處安排，花蓮觀光大使紅面鴨及縣鳥朱鸝以時下最流行的16蹲舞蹈方式，與縣內消防人員、知名飯店及遊樂園人偶一起合作，跳遍花蓮從北到南19個珍珠景點。影片28日上傳至花蓮觀光粉絲團FB、IG、花蓮行旅Youtube後，上架不到12小時就吸引破3.5萬人次觀看，讓不少網友直呼「太萌了啦！」。

花蓮縣政府希望透過16蹲挑戰，讓民眾知道花蓮景點不只有太魯閣，其他各大珍珠景點依然美好，歡迎全國民眾一起「洄」家來玩，用行動支持花蓮觀光！

▲▼消防隊員、遠雄海洋公園海豚Andy、鯊魚Shonky及瑞穗天合國際觀光酒店的乳比一起搭檔演出。



這次的花蓮16蹲由縣內知名「街頭靈魂舞蹈教室」5位舞者共2男3女在酷暑中，分別穿上花蓮觀光大使紅面鴨及縣鳥朱鸝人偶裝，用最動感的方式介紹花蓮的各大珍珠景點；完整3分鐘影片中包括花蓮市區的日出大道、將軍府1936、東大門夜市、太平洋公園共融遊戲區，以及豐濱石梯坪、靜浦北迴歸線，還有光復糖廠及大農大富平地森林公園、鳳林林田山、玉里安通溫泉與客城鐵橋，吉安慶修院及貨櫃星巴克，壽豐理想大地渡假飯店及鯉魚潭、新城七星潭等景點，更到花蓮縣消防局豐濱分隊邀請消防隊員，以及遠雄海洋公園的海豚Andy、鯊魚Shonky，瑞穗天合國際觀光酒店的乳比一起搭檔演出，用簡短有力的16蹲快速瀏覽花蓮珍珠景點，藉由鏡頭將花蓮的美傳遞到世界各地，帶動花蓮觀光。





觀光處處長張志翔表示，現在來花蓮闔家旅遊正是時候，歡迎大家來花蓮參加暑期活動，包括7 ／13－8 111在壽豐鄉鯉魚潭的「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，每週日將安排國際舞鈴劇場演出，週週還有精彩星空煙火秀及場次限定的無人機秀，還將安排YoYo哥哥姐姐表演，以及7 ／28的鴨鴨總動員活動，歡迎大小朋友活動期間都來鯉魚潭，還可以學唱鴨鴨歌，跳鴨鴨舞。除了紅面鴨FUN暑假活動外，7 ／3至7/7即將登場的夏戀嘉年華演唱會，天天都有天王天后天團等巨星表演；7 ／6到8 ／26則有夏日限定的「知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動」，7 ／19到7 ／21有全國最盛大的「太平洋南島聯合豐年節」，6 ／29、8 ／10、9 ／28還有唯美浪漫的「星光音樂會」，接著更有2024金針花季等各項觀光活動，歡迎全國鄉親朋友到花蓮度過精采的暑假。