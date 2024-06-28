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快訊／雷聲大作！大雷雨狂轟3縣市　10縣市豪大雨特報

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

▲午後雷雨狂轟，氣象署對北北桃發布災防告警。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(28日)下午14時57分和58分針對桃園市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，以及災防告警，提醒嚴防劇烈降雨和雷擊。此外，氣象署也對10縣市發布豪大雨特報，基隆北海岸、台北市和新北市升級為豪雨。

氣象署今(28日)下午14時57分對桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息以及災防告警，持續時間至16時；此外，氣象署下午14時58分再對新北市和台北市發布大雷雨訊息和災防告警，持續時間至16時。

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氣象署提醒，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲▼豪雨特報。（圖／氣象署）

▲豪雨特報。（圖／氣象署）

另外，氣象署下午14時55分針對10縣市發布豪大雨特報，其中基隆北海岸、台北市和新北市升級為豪雨。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市及新北市有局部大雨或豪雨，基隆、桃園及新竹至南投、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

豪雨特報
影響時間：28日下午至28日晚上
豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市
大雨：桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

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