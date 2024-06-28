【廣編】愛護地球　義大利品牌艾格尼推全新概念洗沐用品

▲Dplanet全新洗髮／沐浴錠開啓綠色洗沐新體驗，6/27在台北艾麗酒店舉辦新品發佈暨晚宴。

圖、文／艾格尼提供

環保意識抬頭，全球永續節碳議題不斷，為實踐永續提供新選擇，個人護理品牌艾格尼隆重推出其最新產品Dplanet洗髮/沐浴錠，這款創新產品將徹底改變洗浴體驗，帶來前所未有的清新感受。

Dplanet洗髮／沐浴錠專為現代消費者設計，融合了高品質的配方成分和先進的製程技術，提供一場身心愉悅的洗沐之旅，此產品已經做到不含水、不含塑料、不含防腐劑的製程標準，每一錠的使用相較以往慣用旅行組小瓶身都能節省下更多的水及塑料使用。對於地球環境的保護可說是無擁置疑的，該產品延伸了品牌永續的理念，極具風格、輕便好攜帶的個人護理新選擇。

產品亮點

植物成分：精選天然植物成分，添加植物油配方溫和滋養肌膚。

無添加：不含有害化學物質，如矽靈、硫酸鹽、防腐劑等。

細緻泡沫：獨特的配方使在摻水後迅速起泡，產生豐富細膩的泡沫。

淡雅香氛：天然香氛溫和不刺激，洗沐後清爽留香。

環保包裝：採用可降解的環保包裝材料，減少對環境的影響。

生產製造：艾格尼所有上市的產品都通過皮膚科測試、絕無進行任何動物實驗、遵守道德規範。