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社會 社會焦點 保障人權

超車互按喇叭氣到持球棒攔車　駕駛、乘客3人全挨罰

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子2023年5月間與另外一名陳姓友人、顏姓友人分別駕駛兩輛車外出，行經花蓮縣某路段時，與劉姓貨車司機因為超車問題互按喇叭，3人竟心生不滿，以丟寶特瓶、拍打車窗、持球棒繞行等方式攔下劉姓司機，結果全被告上法院。花蓮地院法官審理後，依強制罪判處3人拘役40日至50日不等之刑，皆可易科罰金。

▲▼ 汽車,車門,開車。（示意圖／CFP）

▲陳男等人與劉姓司機發生行車糾紛。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男2023年5月7日駕駛自用小客車（A車），載著顏姓友人一起外出，另一名陳男則駕駛B車跟著，當兩車行經花蓮縣某路段時，遇上行駛在前方的劉姓貨車司機，雙方因為超車問題互按喇叭，引發糾紛。

沒想到陳男一行人竟將車停下，一人持寶特瓶丟擲、一人拍打車窗玻璃，還有一人手持球棒繞著劉姓司機的貨車走，導致劉姓司機無法繼續行駛。陳男3人因為這起行車糾紛事件挨告，3人到案之後，對於上述行為均坦承不諱。

花蓮地院法官認為，3人因為與劉姓司機發生行車糾紛，竟不思理性溝通解決，反而下車阻擋劉姓司機離開，法治觀念及自制能力顯然都有待加強，考量到3人的工作、家庭及經濟狀況等因素，最終依強制罪分別判處3人拘役40日至50日不等之刑，皆可易科罰金，全案仍可上訴。

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