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社會 社會焦點 保障人權

人妻外遇啪啪50次　「向老公自首」結局賠40萬

記者黃翊婷／綜合報導

鍾姓人妻在2022年6月至11月間外遇已婚的吳姓男子，交往期間雙方一共發生50次性行為，因而遭吳妻提告求償60萬元；雖然她辯稱自己曾向自己丈夫坦白此事，結果遭吳男惡言相向，吳妻也是接到她的丈夫通知才曉得這件事情，但因為侵權事實明確，最終仍被花蓮地院法官判處應賠償吳妻40萬元較為適當。

▲沮喪，傷心，生氣，羞辱。（圖／視覺中國CFP）

▲鍾女與吳男發生婚外情，結果只有她挨告，還要賠償40萬元。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

吳妻在判決書中主張，鍾女明知吳男已婚，仍在2022年6月21日至同年11月6日間發展出婚外情，並在這段期間發生大約50次性行為，事情露餡之後，鍾女坦承偷吃她的丈夫，此舉顯然侵害到她的配偶權益，因而決定提告求償60萬元。

鍾女則辯稱，她雖然曾與吳男交往、發生性行為，但吳妻未對吳男提告，應當是已經原諒且有免除債務之意，所以最多只能向她求償一半的金額；此外，她在交往期間曾打算向自己的丈夫坦白一切，結果遭到吳男阻止、惡言相向，吳妻之所以知道這件事情，還是經由她的丈夫轉告，相較於毫無悔意的吳男，她是真心乞求原諒，也願意深刻反省。

花蓮地院法官認為，鍾女與吳男交往且發生性行為是事實，縱使吳妻沒有對吳男提告，也不代表有免除債務之意，鍾女自然也躲不開賠償責任，考量到雙方的經濟收入、婚姻生活受影響程度等因素，最終判她應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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