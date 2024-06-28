萬華工地無人指揮交通婦遭輾斃　吳沛憶：要求市府勒令停工

▲立委吳沛憶與議員劉耀仁到現場辦理會勘。（圖／吳沛憶辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

台北市萬華區康定路、內江街口，日前一台預拌混凝土車的王姓駕駛因視線死角撞上一名婦人，導致婦人傷重不治。有民眾陳情表示，先前就曾多次對市府反映現場沒人指揮交通，市府卻已讀不回。民進黨立委吳沛憶與台北市議員劉耀仁28日到現場辦理會勘，痛批市府「失職」、「怠惰」，要求市府勒令停工。

當地民眾指出，造成死亡事故的是該路口旁建案的水泥車，而該工地是未作交通安全維護的累犯，長期不依法派人做交通指揮，先前多次反映市府卻不聞不問。連喪失一條人命之後，也僅打算罰款1萬8千元就結案。

劉耀仁表示，該處從去年3月到今年6月間已發生12次交通事故，但直到發生本起死亡事故，北市府才做出回應，痛批這是「怠惰」。

吳沛憶提到，里長跟民眾一年來多次反映，市府卻不聞不問。事實上，去年大安區就發生過一模一樣的案例，都是沒人指揮交通、都是奪走一條人命，北市府卻沒有記取教訓，導致在萬華區再次發生。

吳沛憶強調，僅罰款而不要求廠商改善就是草菅人命。吳沛憶要求依法勒令提工，廠商必須就交通安全做改善後方可復工。市府應把民眾的安全擺在第一優先。

台北市府回應，建管處將調閱監視器如查獲該工地是違法累犯，長期不指揮交通、維護安全，將依法勒令停工並加重罰鍰。建管處並承諾會檢討建商交維計畫，改善後才允許復工。交通局則承諾會同步進行路口行穿線退縮與人行道改善，從道路規畫做改進，加強該路口的通行安全。