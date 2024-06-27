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社會 社會焦點 保障人權

金門牛逛大街超危險！　議員協調業者讓步...同意遷走地還國家

▲▼金門養牛 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲養牛業者管理不當，讓牛隻跑上馬路，險象環生。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門議員蔡其雍於昨（26）日針對碧山養牛業者管理不當問題，召集國產署金馬辦事處、縣府建設處、環保局、畜試所、防疫所、金湖分局、金沙鎮公所及三山里等相關單位，進行現地會勘與業主協調遷移事宜 ，業者承諾遷移牧場後，會將原侵占地恢復原狀，歸還國家。

▲▼金門養牛 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣議員蔡其雍找來相關單位會勘，協調業者搬遷問題。（圖／記者林名揚翻攝）

去年以來，位於碧山的黃姓養牛業者管理不當，導致大量牛隻經常於陽沙路（東珩至東店段）到處流竄，且不清除遺留於道路的牛隻排遺，業者甚至隨意棄置酒糟於馬路上，嚴重影響了居民的日常通行與生活環境。

蔡其雍議員特別拜會安瀾國小陳來添校長，了解牛隻長期影響學生及家長的安全問題與造成環境汙染的困擾，其雍允諾將全力協助解決，以維護國土管理，並保障居民的通行權與生活品質。

▲▼金門養牛 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲養牛業者管理不當，讓牛隻跑上馬路，險象環生。（圖／記者林名揚翻攝）

會勘時，針對解決環境衛生問題，蔡其雍要求環保局與防疫所偕同金沙鎮公所及三山里，共同加強環境消毒，並稽查業者是否依規讓牛隻施打疫苗，確保落實畜牧場的病媒防治工作。

▲▼金門養牛 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣議員蔡其雍找來相關單位會勘，協調業者搬遷問題。（圖／記者林名揚翻攝）

經蔡其雍出面協調後，業者也以理性溝通釋出善意，願意接受縣府建設處及畜試所的輔導，並在今（27）日下午於蔡其雍議員服務處進行簽約及安排公證，明確遷移時程與事宜安排，妥善處理牛隻遷移至畜試所的種牛牧場，以解決業者的養牛需求。

養牛業者並表示，其養牛場因自身管理不當，造成鄰近居民的困擾，其深感抱歉。

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