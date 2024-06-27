北市警偷查賭客個資！幫越南小三追債　2人雙手上銬移送畫面曝

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

北市大同分局警備隊51歲李姓警員查賭客個資並洩漏給41歲吳姓越南籍小三追債，昨（26）日遭北市警局督察室帶回偵辦；北市刑大也帶回另名越南籍女子相關涉案人等。今（27）日稍早，李姓警員與吳女都被移送台北地檢署，2人都被上銬，用帽子遮掩表情，步伐沉重進入北檢。

▲越南小三經營賭場放高利貸，與是地下男友的警員，2人一起被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

警方指出，李姓警員經常進出萬華1間養生館，調查發現養生館是李警的越南籍吳姓女友經營，2人同時還有放款給吳女同鄉，養生館同時也成為越南彩券的簽賭站，李警涉嫌為了協助追債查賭客身分，透過警用系統查詢民眾個資。今日李姓警員與吳女分別依涉嫌違反《個資法》、《刑法》洩密以及包庇色情、賭博等罪移送。

▲李姓警員雙手上銬。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組26日的搜索過程中，意外在吳女閨蜜家裡發現大量疑似投注用的傳真機、帳冊等證據，懷疑吳女閨蜜的阮姓丈夫，是在台灣的越南彩券大組頭，因此一併將阮男依賭博等罪移送北檢。

▲北市刑大今將李姓警員與吳女移送北檢，2人手都被上銬。（圖／記者劉昌松攝）

北市刑大今將李姓警員與吳女移送北檢，2人都被上銬，下車時皆用頭上帽子遮掩表情，吳女還特意拉低帽沿避免被拍到臉，低著頭走進北檢。