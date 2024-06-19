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警棍捅破竊賊脾臟致死！屏東警被起訴　法院裁定續押

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局恆春分局建民派出所詹姓警員於今年2月16日執行查緝一件機車竊盜案時，認蔡姓竊嫌態度不佳，以警棍戮刺他腹部，致脾臟等處內出血，並延誤就醫，致後來送醫不治，遭檢方收押；屏東地檢署今(19)日依公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害致死罪起訴，移審法院法官裁定續押。

起訴書指出，詹姓警員於今年2月16日下午17時40分許，懷疑蔡姓男子涉嫌竊取機車，前往蔡男入住之旅社，恰見蔡男因而尾隨其後，發現蔡男至停有失竊機車之光復路空地一帶，遂聯繫值勤陳姓警員到場支援，斯時與陳員一同執行勤務之被告詹員也隨同前往。

抵達現場後，詹員因不滿蔡否認犯行之態度，竟將蔡推至牆邊，並以手壓制蔡肩膀使其坐下，再以警棍敲打蔡左小腿及右小腿各1下，接續在蔡已靠牆坐下且遭壓制肩膀、無反抗且無脫逃可能性之情狀下，竟再以右手持警棍細端戳刺蔡左右兩邊脅腹部，致蔡脾臟裂傷併大量內出血之傷害。

嗣經蔡口頭同意搜索，由詹員帶住投宿旅社搜索，且不顧蔡到醫院驗傷之請求及無法自行行走需人攙扶之身體狀況，仍於搜索完畢後將蔡帶回建民所欲製作筆錄，惟於同日20時23分發現經呼喊無反應且無脈搏，經施以CPR救護並送醫急救，然到院前即無呼吸心跳，並因脾臟裂傷併大量內出血，續發低血容休克，於同日晚間宣告死亡。

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