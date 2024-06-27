影／軍聞社睽違4年推軍校聯合畢業歌　編曲、錄音、MV拍攝一手包

▲軍聞社再次推出軍校聯合畢業歌《全時守候》，號召政戰學院學生產學合作。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德27日出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」；在此同時，軍聞社也睽違4年，再次推出軍校聯合畢業歌《全時守候》，號召政戰學院學生產學合作，經長時間與各院校的協調聯繫，在編曲、錄音、練歌，一直到攝影團隊拍攝，最後到集結各軍校同學一同完成屬於自己青春與熱血的畢業作品。

軍聞社指出，本次參與《全時守候》演唱的學生分別有：陸軍官校陳維傑、吳旻臻、林彥㚬，海軍官校陳采婕、黃睿璔，空軍官校游承祐、陳冠良，理工學院王承諺、石曦筠，管理學院張羿楚、朱忠哲，政戰學院呂超儒、許安恬以及國防醫學院陳念琪、余詩敏、薛竣中。

軍聞社表示，學生們經過軍校四年的栽培，將開啟全新的扉頁，並兌現自己的承諾，即便要學習的事物仍像大海般看不見邊界，攜上同袍以及學長姐們的鼓勵，為自己的命運掌舵，無論是熱血豪情、翱翔天際，或是捍衛海疆等志向，都能夠踏實完成。

軍聞社表示，《全時守候》唱出屬於軍校生的青春熱血與展望，再度號召政戰學院學生「產學合作」，經過長時間與各院校的協調聯繫，在編曲、錄音、練歌，一直到攝影團隊拍攝，最後到集結各軍校同學一同完成屬於自己青春與熱血的畢業作品。

特別的是，本次《全時守候》歌曲推出後，將陸續上架街聲StreetVoice等知名音樂平台，讓國人見證這群年青學子們的熱血青春。

▼軍聞社再次推出軍校聯合畢業歌《全時守候》，號召政戰學院學生產學合作。（圖／軍聞社提供）





