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快訊／嗆聲出獄第一個砍導師　中捷3刀男遭法官續押理由曝

▲▼洪男在中捷持刀傷人 。（圖／翻攝臉書）

▲洪男在中捷持刀傷人被依殺人未遂起訴，今移審法院後遭羈押 。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

屏東20歲洪姓男子上月21日帶著3把刀搭上台中捷運在車廂內，無差別揮刀攻擊，造成2人受傷。今天檢方偵查終結，依殺人未遂罪嫌等起訴洪男，洪男今天被移審法庭後遭裁定繼續羈押。法官認為，洪男涉犯殺人未遂等重罪，有相當理由足認被告有逃亡之虞，並考量被告所為犯罪情節重大，裁定羈押、無禁見。

檢察官在歷經一個月的詢問、調查之後，揭開洪男恐怖預謀性的殺人計畫，洪男不論在做案日期、地點、手法等都縝密規劃，包括擔心5月20日行兇，新聞恐被總統就職消息蓋過，還挑選鄭捷殺人案10周年當天犯案；做案前還多次演練，用衛生紙包麥當勞麥脆雞練習砍人；甚至在偵查庭中多次說出，若還有機會，下次第一個一定找導師等，檢方依照殺人未遂罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

洪男金被起訴後，移審到法院，法官經訊問洪男後，認洪男涉犯殺人未遂等重罪，有相當理由足認被告有逃亡之虞，並考量被告所為犯罪情節重大，對於社會危害甚鉅，經衡量比例原則，顯有羈押之必要，應予依法羈押。此外，法官也認為，洪男已經起訴，也歷經訊問，已無串證、湮滅證據之虞，無禁見之必要。

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