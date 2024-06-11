鄭文燦海基會首場台商活動　帶領考察台南投資環境

▲鄭文燦在台南宴請台商。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會新任董座鄭文燦及新任秘書長羅文嘉11日出席了海基會「大陸台商投資台灣」的台南場，這也是兩人就任後首度出席的台商活動。鄭文燦晚間宴請台商時表示，歡迎台商回到娘家，希望大家能夠感受到娘家的溫暖，兩岸要共好，應該要加上台商，才能達到「三贏」。

此次參訪活動由海基會與台南市政府共同規劃，11日上午安排台商參訪沙崙綠能科技示範場域，由沙崙綠能科學城辦公室副主任蔡松伯與台南市政府工策會總幹事陳宗明向參訪團說明。

沙崙綠能科技示範場域由工研院營運，發展目標是促進綠能科技產業化，串聯材料、元件到系統應用完整產業鏈，同時提供產業技術國際級驗證，以協助國內廠商拓展國際市場。

海基會也邀請進駐沙崙綠能科技科學城的「和欣光通」進行經驗分享，和欣光通董事長葉律松是從中國大陸返台投資的台商，原本在廣東中山製造燈具，2017年響應政府推動台商回台投資「5+2計劃」，並與工研院技術合作，創新研發低壓直流與節律照明智慧控制等「光健康」產品，獲得多項國際專利，打進健康照護市場，順利完成產業升級轉型。

鄭文燦晚間設宴接待台商，他表示，中國大陸經營環境有很大變化，要讓台商在中國大陸合法投資企業該有的權益不能打折扣，而台企聯、各地台協都是海基會的對話窗口。

鄭文燦強調，今年520賴總統的就職演說中表明，我方一貫的穩健立場與善意不變，也會積極採取開放交流政策。

鄭文燦指出，海基會是兩岸第一線服務窗口，從1990年成立至今34年，不管遇到多大困難、多少挑戰，海基會仍是按照兩岸人民關係條例處理兩岸事務的唯一授權機構，「凡是有助於兩岸和平、善意互動的事，海基會都會積極來推動。」

鄭文燦說，要存好心、說好話、做好事，「希望在台灣主流民意共識下，兩岸有更大的自信開放互動，這也是台商的期盼。」

鄭文燦還說，中國大陸現在遇到很多轉型挑戰，有產能過剩、地方政府財政、消費回溫緩慢等問題，「賴總統要讓台灣成為『經濟日不落國』，因此中國大陸市場我們也非常重視，希望大陸台商的權益可以得到更大支持。」

鄭文燦也提到，他和秘書長羅文嘉是30多年的好朋友，共同帶著服務和做事的心情來為大家工作，一定會盡最大力量，讓好事往好的方向發展，讓陸客、陸生、陸配來到台灣可以得到更好照顧，「舉凡台商、台青、台幹、台生在大陸工作、居住、生活有需要幫忙，海基會也會將服務觸角持續擴大。」

鄭文燦並強調，今年是台南建城400年，是台南從文化古都轉型成科技城市的重要里程碑，南科去年產值正式超越竹科，未來發展前景更好，今天參訪的沙崙綠能科學城，是他在行政院副院長任內積極規劃建成，透過這次的參訪活動，希望台商可以返台投資，協助台南「雙軸轉型」。

據了解，此次活動有來自大陸各地台商協會超過120多位台商踴躍參加，後續還將聽取台南市政府經發局、經濟部投資台灣事務所的投資簡報，並與台南在地企業「璨揚企業」分享經營管理與ESG永續發展理念，以及參訪「志鋼金屬」，了解傳統產業如何與文創結合。