熊愛閱讀護照計畫得獎名單出爐　南投偏鄉40人小校人均128本居冠

▲僅有40名學生的國姓鄉乾峰國小成為南投「熊愛閱讀護照計畫」最愛閱讀的學校。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣「熊愛閱讀」閱讀護照計畫112年第2期「閱讀高手」及「心得達人」縣長獎出爐，共選出個人獎「閱讀高手」12位、「心得達人」37位及「心得達人-佳作」28位；屬偏鄉小校的國姓鄉乾峰國小不落人後，活動期間共閱讀5120本書，學生人均128本，為本次全縣最愛閱讀的學校。

縣府5日在縣立圖書館七樓放映廳舉行頒獎典禮，縣府秘書長洪瑞智主持並頒發獎狀，許多家長、老師及校長也陪同出席，幫小朋友記錄值得紀念的一刻；縣議員林儒暘、陳宜君，南投市長張嘉哲、縣府文化局副局長李玉蘭、18度C文教基金會執行長王又興、立委游顥服務處主任江敏源等人皆出席，肯定小朋友養成良好閱讀習慣。

縣府表示，繼「我愛閱讀」後，先前與18度C文化基金會持續合辦「熊愛閱讀」活動，此次參與認證的學校有126所、共2萬751位學生，總共閱讀74萬4235本書，平均每位小朋友閱讀35.8本書，另依「愛看書」、「愛創作」兩個認證項目選出24項學校團體獎、6項鄉鎮市圖書館的全縣總評獎；縣府邀請兒童閱讀、兒童文學、美術專家組成評審團，於4月19日召開112-2期縣長獎護照評審會議，完成「熊愛閱讀」第9期的護照認證。'

「閱讀集點趣」活動則以完成閱讀心得為主，依低、中、高年級閱讀60、60、40冊圖書，老師簽名及蓋活動專屬認證章，而「說」情「畫」意活動學生須完成「閱讀集點趣」基本閱讀門檻後，以8開圖畫紙撰寫圖、文心得；兩項活動皆由學校推薦校內代表送至轄區圖書館，再就轄區內4組學校送出之代表評審，提送各鄉鎮市代表至縣府文化局檢查是否符合基本要件，再整理出各組低中高年級代表。

其中「熊愛閱讀」─「閱讀集點趣」活動，乾峰國小全校40位學生不但閱讀多達5120本書，在「說」情「畫」意活動中，該校學生也共創作61篇，為最具創作能量的學校；圖書館總評「愛看書」方面，前三名為草屯鎮立圖書館、中寮鄉立圖書館、國姓鄉立圖書館；「愛創作」方面，前三名為國姓鄉立圖書館、草屯鎮立圖書館及竹山鎮親子館。

洪瑞智表示，「熊愛閱讀護照計畫」從103年執行迄今，已有許多同學獲獎，感謝18度C文化基金會長期與縣府、學校、各鄉鎮市圖書館共同辦理活動，希望新版閱讀護照能讓同學更喜歡閱讀，也期盼家長一起鼓勵子女養成閱讀習慣，相信對日後成長及求學過程有很大的幫助。