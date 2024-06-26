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大陸 大陸焦點 特派現場

邁巴赫送他去考試！「學霸少爺」身分被挖出　爸爸和爺爺都超驚人

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸高考（大學入學考試）6月初已結束，各地近日正陸續公布考試成績。2024年高考期間，一則「高考學霸邁巴赫送考」的新聞引發了網友的熱議。當天，一名考生被一輛價值百萬人民幣的黑色邁巴赫送來考試，而後男生被網友稱為「邁巴赫少爺」。近期，他的身分被挖出，也相當不簡單。

▲▼邁巴赫少爺。（圖／翻攝自影片）

▲朱也天被邁巴赫送來考試，爆紅全網。（圖／翻攝自影片）

據《潮新聞》報導，這名男生是中國工藝美術大師朱炳仁的孫子朱也天。

6月25日，朱也天的高考成績也出爐了，總分700分。25日，朱也天公開受訪表示，知道自己700分時候心中還是比較激動的，理想的學府是北京大學。不過和同學們一比這個成績並不算高分。

面對網路上「邁巴赫少爺」的外號和質疑聲，朱也天回應，自己並不喜歡這個稱呼，希望通過自己的努力實現個人價值，努力摘掉「不學無術」的標籤。

據網友肉搜出，朱也天的學習成績很好，高中時就被保送到杭州知名高中-浙江省杭州第二中學，同時他還在大陸全國奧林匹克賽中獲得過金牌。

▲▼邁巴赫少爺。（圖／翻攝自影片）

▲朱也天（左一）、父親朱軍岷（中間）、爺爺朱炳仁（右一）。（圖／翻攝自影片）

朱也天的爺爺叫朱炳仁，朱炳仁是大陸非遺文化傳承中的重要人物，被稱為「銅雕父子」。朱炳仁是熔銅藝術創始人，也是中國工藝美術大師、是國家級非遺銅雕技藝代表性傳承人，還被譽為中國銅建築之父。

2000年，聯合國開發計劃署在《二十一世紀封面人物》中對朱炳仁有這樣的評語，「銅雕藝術大師中，朱炳仁先生當之無愧為一代宗師」。

2016年，朱炳仁在餘杭經濟技術開發區成立杭州朱炳仁文化藝術有限公司，涵蓋一個基地、兩個中心和三個藝術館，即國家級非物質文化遺產「杭州銅雕技藝」生產性保護基地，朱炳仁當代藝術中心、高級建材研發展示中心，造像藝術館、文創精品館及銅建築珍寶館。

杭州朱炳仁文化藝術有限公司下屬有多家控股公司、博物館、美術館等。旗下金星銅工程公司是「中華老字號」企業、國家級非物質文化遺產傳承基地，是中國規模最大的專業化銅建築裝潢企業之一。

朱炳仁與兒子朱軍岷承建了雷峰塔、峨眉山金頂、杭州G20峰會主會場、廈門金磚五國峰會主會場、上合組織青島峰會主會場等百餘座銅建築與銅裝飾，在杭州河坊古街上打造了中國第一的全銅大宅「江南銅屋」。

2008年，朱軍岷以父親的名字命名，創立「朱炳仁·銅」品牌，秉持著「銅亦生活」的理念，讓銅重新回歸人們的生活。在繼承傳統銅藝的基礎上，「朱炳仁·銅」與故宮等大陸國內外眾多博物館、景區進行文創合作，成為入駐故宮的文創品牌，作品多次作為國禮禮贈外賓。

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