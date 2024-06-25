守宮變壽司！女大生沒事「業者恐被罰」　網炸鍋...衛生局曝原因

▲女大生到壽司郎用餐，把守宮擺在醬料碟上，引發網友撻伐。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

元智大學一名女大生，日前到壽司郎用餐，期間將寵物守宮放在醬料碟上，引發軒然大波。對此，壽司郎發聲明表示不排除採取法律途徑，而桃園市衛生局也要求業者限期改善，否則就開罰，然而卻無法對女大生開罰，原因也曝光了。

女大生20日到壽司郎用餐，竟私帶寵物守宮入店，還放在醬料盤上，甚至擺拍上傳IG限時動態炫耀，笑稱是「壽司胖胖包」，被其他網友看到，轉發到《Dcard》，砲轟：「只有我覺得在吃壽司的店這樣玩爬蟲類很噁心嗎？還上傳動態讓其他人更不想去這家壽司店！」

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事後，台灣壽司郎透過律師嚴正聲明，該女大生的行為，已經引發餐飲衛生之疑慮，並且造成本公司聲譽受損。目前台灣壽司郎所有分店已加強餐具之清潔消毒，確保用餐安全無虞，並且已經掌握該名消費者的相關資訊，就該消費者個人行為所造成商譽受損及其他損害，擬將採取法律行動追究責任。

另外，桃園市衛生局指出，消費者攜帶寵物入店用餐，業者應根據食品良好衛生規範準則有管制措施，若經查獲未依規定將要求業者限期改正，屆期未改善，可以按《食安法》第44條裁罰業者6萬元台幣以上罰鍰。

不過卻有網友替業者抱不平，認為這次的食安風波是女大生的個人行為，店家若因此遭到處罰，似乎有失公允。

至於女大生會不會被懲處？衛生局解釋，「消費者」不屬於食安法的規範對象，因此無法對女大生開罰，但餐飲業者有維護環境衛生的義務，像是外場人員巡場之類，近期會約談業者，看情節輕重再決議是否開罰。

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