2024全球最佳航空公司「長榮排第8」　星宇、華航進前50

▲2024年全球最佳航空公司排名，台灣長榮航空（EVA Air）名列第8。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2024年全球最佳航空公司排名，台灣長榮航空（EVA Air）名列第8，較去年進步1名；星宇航空（STARLUX Airlines）排名第35，中華航空（China Airlines）排名為44。

根據CNN報導，Skytrax於24日公布2024年全球最佳航空公司，此獎項又被稱作「商業航空界的奧斯卡」，而卡達航空（Qatar Airways）今年再度奪冠，這也是卡達航空成立25年以來，第8次被評為全球最佳航空。

▲卡達航空成立25年以來，第8次被評為全球最佳航空。（圖／達志影像／美聯社）



Skytrax表示，排名是根據來自100個國家約350間航空公司的2100多萬名旅客進行投票，而今年是票數最接近的一次。新加坡航空（Singapore Airlines）今年排名第二，其次則為阿聯酋航空（Emirates airlines）、全日本空輸（ANA All Nippon Airways）、香港國泰航空（Cathay Pacific）。

台灣長榮航空今年排名第8，較去年進步1名；星宇航空排名第35，較去年進步4名；華航則從41名小退步至44名。