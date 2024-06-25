21歲男被控殺人遭判死！獄友還指證他是兇手　47年後卻證實是冤獄

▲21歲男被控殺人二度判死，獄友還作證是他殺的，47年後卻證實是冤獄。（圖／達志示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名68歲男子庫克（Kerry Max Cook）1977年被指控殺人，儘管他堅持自己沒有犯罪，法院仍二度判處他死刑，他最終入獄服刑20年，直到47年後的現在才被德州刑事法院判處「無罪」，證實這是一場冤獄，原因是當初辦案人員除了偽造證據外，還把對於庫克有利的證據通通扣留、隱藏。

根據美國CNN報導，庫克1977年（當年僅21歲）被警方指控性侵、謀殺一名21歲女子艾德華茲（Linda Jo Edwards），兩人當年剛好居住在同一間公寓大樓，且警方在艾德華茲住家露台的推拉門上發現了他的指紋，這些證據讓他成為殺人嫌犯。

庫克1979年第一次審判，被法院判處死刑，不過判決在上訴後被推翻，1992年第二次審判，由於陪審團意見分歧、未能達成一致決定，最終審理無效，1994年第三次審判，法院再次判處他死刑，但德州刑事上訴法院1996年推翻了第三審判的死刑判決，原因是認為警察和檢察官在辦案過程有疏失。

庫克一直堅稱自己沒有殺人，但為了自己往後的人生，在1999年第4次審判之前，他同意了法院提出的一項「不抗辯」的認罪協議，意味他拒絕認罪，但同意接受如同有罪一樣判決，最終他被法院判處20年徒刑，然而自1977年他被指控謀殺至今，他的監禁時間早已經超過20年，所以他很快的獲得釋放。

庫克雖然成功獲得了自由，謀殺的罪名卻一直掛在他身上，讓他之後的日子一直遭受沉重的心理壓力，直到2024年6月19日、事件發生的47年後，德州刑事法院宣布他無罪，他遭受到20年監禁是一場冤獄，原因是當初辦案人員除了偽造證據外，還把對於庫克有利的證據隱藏。

庫克1979年第一次審判時的重要證人、庫克的獄友傑克森（Edward Scott Jackson）作證，庫克曾經向他坦承殺害了艾德華茲，然而他多年後卻撤銷了自己的證詞，並承認自己當年是「撒謊換取減刑」，另外當初在艾德華茲住處蒐集到的指紋，經新的科技儀器分析後，證實並不是庫克的指紋。

德州刑事法院法官理查森（Bert Richardson）表示，這個案件充滿了當年州政府的不當行為，對於申請人（庫克）的有罪判決應該被撤銷。擔任庫克的辯護律師之一的加伯（Glenn Garber）感嘆，庫克雖然獲得了清白，卻沒有任何東西可以補償，庫克47年以來遭受的巨大痛苦。