台灣仲夏旅遊節大會師　南投縣推星空季和露營嘉年華

▲南投縣政府參加台灣仲夏旅遊節，推廣星空季、露營嘉年華。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

阿里山國家風景區管理處串聯全台13個國家風景區、22個縣市政府及南台灣十大博物館，共同推出「台灣仲夏節」活動，希望建立台灣夏季旅遊品牌；南投縣政府上周末受邀參加，擴大宣傳南投將在8月至11月舉辦的星空季與露營嘉年華等活動，邀請全國遊客來到南投避暑享受自然美景。

「2024台灣仲夏旅遊節」於22日與23日在嘉義縣番路鄉牛仔埔愛情大草原舉辦，縣政府設置「來呷茶咖冰」展區，以豐富有趣的互動遊戲、茶和咖啡等宣導禮品，推廣「2024南投星空季」和「2024露營嘉年華」，並強化民眾對13鄉鎮在地特色物產、光害防制及生態保護重要性的認識，於「樂旅南投」臉書粉絲專頁留言還有機會加碼抽中「FUNSKY中西星圖夜燈式天球儀」，可做為觀星及露營活動中的理想工具。

縣府觀光處表示，南投的合歡山、武嶺、清境、溪頭、猴探井和杉林溪等地，由於其高海拔和低光害環境，是全台絕佳觀星地點，仁愛鄉清境地區更有眾多「星空友善」店家，共同推廣與保護在地的自然資源，讓當地保有最佳的觀星旅遊品質。

入選交通部觀光署觀光雙年曆全國級活動的南投星空季系列活動，也將於8月3日、10月12日分別在溪頭自然教育園區及東埔溫泉廣場辦理主題晚會；民眾可在炎炎夏日上山避暑觀星，也可在入秋時節體驗南投的溫泉美人湯，星空季晚會當日將有浪漫交響樂、頌缽音療和手作藥草球、神秘占星體驗等五感療癒體驗。

觀光處另指出，南投境內擁有全台為數最多的露營區，適合喜愛戶外休閒的親子族群、露營愛好者前來體驗生態旅遊；11月9日將於國姓鄉辦理第二屆露營嘉年華，讓「低碳政策落實於觀光產業當中。