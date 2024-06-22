台中銀前董座遭求刑15年！親友深夜「火速籌1.5億」交保免延押

▲台中商銀前董事長王貴鋒涉揮霍超過10億元公款，遭新北地檢署起訴，晚間院方裁定王貴鋒以1.5億元交保。

文／鏡週刊

台中商銀前董事長王貴鋒涉承租遊艇，私人飛機，辦卡丁車大賽及租豪宅當招待所揮霍超過10億元公款，21日遭新北地檢署起訴，全案移審法院後，檢方請求法官接押，不過，院方裁定王貴鋒以1.5億元交保。

檢方依違反證交法特別背信等罪對王貴鋒具體求刑15年，且併科罰金5億元，檢方認為王的犯嫌重大，嚴重影響金融秩序，要求法官將他接押，經過3小時激辯後，法官裁定王貴鋒以1.5億元交保，王的親友急忙籌款，他將在深夜保釋，預料檢方將提起抗告。

除刑事起訴外，金管會日前也對該行總經理許銘仁減薪5成為期3個月，並重罰台中銀新台幣1,200萬元及台中銀保經300萬元。

全案是駐金管會的檢察官李秉錡發現台中商銀辦理一般金檢時，台中商銀及子公司台中銀保經與特定授信戶及其相關企業往來密切，支付該授信戶及其相關企業廣告費及飛機、公務車與招待所租金總計超過10億元。

此外，台中商銀以為拓展海外業務為由，自2020年起租用飛機，13個月租金總計達1.04億元；台中商銀2020年9月至2021年9月租用高價公務車提供禮賓接送服務，每月租金達82萬元，租賃期間僅有2次客戶申請體驗。

由於台中商銀在租用飛機的必要性決策顯欠妥當，且台中商銀以為提升客戶體驗為由租用高價公務車，租賃期間僅2次客戶申請體驗，明顯不符成本效益。

至於台中銀保經在租用飛機、招待所及公務車作業，內控機制同有失當，檢方認為台中商銀對交際費支出等遭私用，明顯觸法。



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