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「進修魔人」狂上課卻不行動！專家曝超慘下場：會被啟發窮神附身

▲選擇D 的人，最近三個月考運和學習運否極泰來，頭腦清晰相當適合進修。（示意圖／視覺中國CFP）

▲一直在拿進修當藉口，卻不付出行動的人，會被「啟發窮神」附身，無法實現自我。（示意圖／視覺中國CFP）

文／金武貴
摘自／時報出版《世界一流菁英的77個最強工作法

一些「自我感覺良好」的人，也是會經常學習。不管學的東西是否派得上用場，一心一意的程度甚至到了「提升技能比三餐還重要」。

不少人會參加各種提升技能的課程，舉凡英語、Excel、會計、MBA之類，只要看起來好像能提升自我，都很熱中。彷彿如果不隨時提升技能就會很焦慮，一直給人一種正在進修的印象。我不得不說，很多人都是一味的提升技能，卻失去目的地的「迷途羔羊」。

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例如，他們會被「自我感覺良好」所綁架，去上一些奇怪的商學院（當然也有一些很好的課程）的學分班，即使對於成就自己的工作或人生一點關係也沒有。然後翻閱厚厚的實質選擇權書籍，不論是否對工作或將來的職涯有幫助，反正就是同時多方面進修。

但是他們最傷腦筋的共同點，就是永遠都不會將想法付諸行動。他們喜歡接受刺激，但是感動只有三天就冷掉了，絕對不會實行。

更恐怖的是，只有在酒醉的深夜，跟後輩瞎扯淡的時候才說大話：
「想要成為有錢人，就要把自己變成『王牌』！」
「工作成功的基本是『乘法』。金融、業務、旅行業，每一百人裡面就有一個，但三種產業相乘，就是百萬分之一的人才！要成為同世代唯一的存在！」
「所謂的領導力，不是有沒有才華，而是有沒有想要學習！」
「自我介紹的時候要有『故事』！」

只是聽某個知名講師講過，就拿來現學現賣，在深夜的居酒屋迴盪。自己什麼都不會，只學到點皮毛，離「可以實行的深刻體會」還遠得很。能夠做的只有「在居酒屋跟人生經驗尚淺的後輩說教」，當冒牌的評論家。結果各個層面都只能評論表面，成為什麼都實行不了的二流人。

把學習當藉口，一直在追尋啟發的二流人

我很想從這種二流人的背後緊緊抱住，跟他們說不可以一直處於只有「自我啟發」的狀態。到了30多歲的年紀，應該要有更寬廣的視野，在混沌中摸索出自己能夠勝出的方向。一定要冒險推開門，邁出步伐。

經常把學習當成工作，這種人應該要試著問自己：「我到底要學到什麼時候？」

我發現，很多人把不敢付諸行動的猶豫與怠慢，拿「學習」當成藉口，成了一直在追尋啟發的二流人。

▲屬羊的朋友，進入下半年，可能面臨工作異動或外派的機會。計劃轉職的話要仔細評估，抓住稍縱即逝的好機會。（示意圖／視覺中國CFP）

▲光是一直念書而已，只有學習、沒有行動也是枉然。（示意圖／視覺中國CFP）

新加坡飯店王的訓斥——「你到底要學到什麼時候？」

我有一個朋友想要從事飯店生意，就進入知名的洛桑飯店管理學院就讀。他在半島酒店、希爾頓飯店實習，在INSEAD念MBA的時候，有機會和知名的新加坡飯店經營者晤談。

飯店王說的一句：「你到底要學到什麼時候？」對他有如當頭棒喝。當下他才發現，不能光是一直念書而已，只有學習、沒有行動也是枉然。

之後他就利用在商學院所學以及人脈，實際付諸行動。他的構想是讓韓國的不動產業主，將大樓委任給他新開的飯店管理公司改裝，投資的資金每件都高達數十億日元，提案多達幾十件。

即使一次次被拒絕，但是他不理會周圍嚷著「不可能」的聲浪，只是一心一意的繼續跑業務。MBA畢業一年後，他承接了首爾東大門絕佳地段的高級飯店。這個小故事給了我們啟示，不要藉著學習逃避，要分出勝負，就必須實際行動，讓我牢記在心。

在教養方面，希望大家能擴大眼界，有廣闊的世界觀。但是關於「自己靠什麼維生」的職業，就不能只是用想的，要用執行力來決勝負。

不能永遠都是以「提升技能」或是「為將來關鍵的那一天做準備」這種冠冕堂皇的理由，一直去參加潛能開發課程。因為「這個課程好有趣」而去學習的人，會被「啟發窮神」附身，一直在追尋啟發，最後無法實現自我。

用企業家精神，讓啟發窮神退散吧！不要只當學習家、評論家、批評家，實際去做一回更重要。

很多人都有相同的點子，差別就在於有沒有執行力（順道一提，獨角獸企業中最具代表性的Uber、Airbnb並不是點子有多新奇，而是比別人先做，在市場上以迅速的執行力而成功）。

世界一流菁英的77個最強工作法（暢銷新裝版）：IQ、學歷不代表工作能力，是習慣和態度讓人脫穎而出！ 。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《世界一流菁英的77個最強工作法（暢銷新裝版）：IQ、學歷不代表工作能力，是習慣和態度讓人脫穎而出！》，財經專欄作家金武貴，歷練過世界一流的投資銀行、企管顧問公司、資產管理公司以及私募股權公司，就近觀察這些世界頂尖菁英的工作模式。從「基本功」、「自我管理」、「心理素質」、「領導力」、「自我實現」5個角度切入，嚴選77條法則，這些是不論IQ或學歷，任何人都可以實踐的最基本且具體的行動。

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