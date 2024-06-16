陸醫科女教授「搶救命危兒童」害上課遲到！遭學校扣獎金、考績

▲女教授為了搶救命危的兒童患者，上課遲到29分鐘，結果被扣獎金、考績。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

廣東省南方醫科大學近日發生一起爭議，一名俞姓女教授為了救治病危的兒童患者，導致上課遲到29分鐘，雖然最後還是完成課程，卻被校方扣除2,000元（人民幣，下同，約新台幣8,508元）的獎金，事件曝光後讓不少網友氣炸了。

綜合陸媒報導，俞姓女教授5月10日上午8點在學校內有課，不過當時她所分管的兒童患者病況嚴重、隨時可能發生變化，於是她趁著上課前先到科室查看一下患者的情況。

由於兒童患者出現雙側瞳孔反應稍微遲鈍、頸部置管處滲血等情況，疑似有腦出血的症狀，於是她立刻做了緊急處置，也因為時間緊迫，沒有及時報告。

一名馮姓教授得知俞姓教授的患者出事，立即趕到教室安撫學生，並且持續保持聯繫，等到俞姓教授趕回教室才離開。

俞姓教授遲到29分鐘，不過仍妥善安排授課內容、完成課堂。對此，南方醫科大學表示，造成授課時間延誤15至30分鐘屬於嚴重教學事故，不過考慮俞姓教授事出緊急、且沒有造成負面影響，因此認定為教學差錯，扣除2,000元（約新台幣8,508元）的獎金，並且通報全學院、取消俞姓教授本年度的優秀考評資格。

離奇的處置在網路上受到熱議，不少大陸網友氣得痛罵，「讓醫者心寒」、「這篇通報的邏輯就是：因為你做對了，所以要批評你」、「本來是多好的故事，卻被弄成事故」、「不是應該獎勵嗎」、「這學校真厲害呢」、「這個學校教會了學生，可以看著別人死，但是不能遲到。」