　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸醫科女教授「搶救命危兒童」害上課遲到！遭學校扣獎金、考績

▲▼女教授為了搶救命危的兒童患者，上課遲到29分鐘，結果被扣獎金、考績。（圖／翻攝微博）

▲女教授為了搶救命危的兒童患者，上課遲到29分鐘，結果被扣獎金、考績。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

廣東省南方醫科大學近日發生一起爭議，一名俞姓女教授為了救治病危的兒童患者，導致上課遲到29分鐘，雖然最後還是完成課程，卻被校方扣除2,000元（人民幣，下同，約新台幣8,508元）的獎金，事件曝光後讓不少網友氣炸了。

綜合陸媒報導，俞姓女教授5月10日上午8點在學校內有課，不過當時她所分管的兒童患者病況嚴重、隨時可能發生變化，於是她趁著上課前先到科室查看一下患者的情況。

由於兒童患者出現雙側瞳孔反應稍微遲鈍、頸部置管處滲血等情況，疑似有腦出血的症狀，於是她立刻做了緊急處置，也因為時間緊迫，沒有及時報告。

一名馮姓教授得知俞姓教授的患者出事，立即趕到教室安撫學生，並且持續保持聯繫，等到俞姓教授趕回教室才離開。

俞姓教授遲到29分鐘，不過仍妥善安排授課內容、完成課堂。對此，南方醫科大學表示，造成授課時間延誤15至30分鐘屬於嚴重教學事故，不過考慮俞姓教授事出緊急、且沒有造成負面影響，因此認定為教學差錯，扣除2,000元（約新台幣8,508元）的獎金，並且通報全學院、取消俞姓教授本年度的優秀考評資格。

離奇的處置在網路上受到熱議，不少大陸網友氣得痛罵，「讓醫者心寒」、「這篇通報的邏輯就是：因為你做對了，所以要批評你」、「本來是多好的故事，卻被弄成事故」、「不是應該獎勵嗎」、「這學校真厲害呢」、「這個學校教會了學生，可以看著別人死，但是不能遲到。」

ET快訊
酷澎Coupang在韓遭重罰33億！
快訊／國道翻車！女駕駛傷重「無呼吸心跳」　
詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來
張學友台北最終場「彩蛋曲目曝光」　他1句話萬人險暴動
女三寶上橋「一路逆向」！　狂按喇叭逼讓路
「3組保健食品」千萬別一起吃！　營養師：沒效又傷荷包
尬爆！汪小菲、Mandy坐旁邊　信當場唱大S流星花園主題曲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

adidas陸高層涉「大規模貪腐」！供應商獻百萬＋房地產　公司開查

女大生圖書館收男生紙條　「以為桃花來了」打開一看秒社死

陸醫科女教授「搶救命危兒童」害上課遲到！遭學校扣獎金、考績

砸200萬聘金結婚！男子想行房遭拒「那裡不行」...亮證據反擊

金廈青少年「以球會友」揮出友誼之棒　福建重點培育棒球人才

婚禮突取消…富家妹遭騙色「騙財5.5億」？父否認：能聯繫到女婿

香港查獲140萬粒走私藥　超過一半都是「印度壯陽藥」

外媒指美軍抹黑中國疫苗　科興：汙名化後果嚴重

小米通報內部違規　國際業務部西歐、拉美總經理涉貪

1條2千萬！爬山遇「蛇界大貓熊」她貼近合影　內行嚇：咬一口爛肉

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！　白皙長腿外露…貼心陪男友媽

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

adidas陸高層涉「大規模貪腐」！供應商獻百萬＋房地產　公司開查

女大生圖書館收男生紙條　「以為桃花來了」打開一看秒社死

陸醫科女教授「搶救命危兒童」害上課遲到！遭學校扣獎金、考績

砸200萬聘金結婚！男子想行房遭拒「那裡不行」...亮證據反擊

金廈青少年「以球會友」揮出友誼之棒　福建重點培育棒球人才

婚禮突取消…富家妹遭騙色「騙財5.5億」？父否認：能聯繫到女婿

香港查獲140萬粒走私藥　超過一半都是「印度壯陽藥」

外媒指美軍抹黑中國疫苗　科興：汙名化後果嚴重

小米通報內部違規　國際業務部西歐、拉美總經理涉貪

1條2千萬！爬山遇「蛇界大貓熊」她貼近合影　內行嚇：咬一口爛肉

adidas陸高層涉「大規模貪腐」！供應商獻百萬＋房地產　公司開查

女大生圖書館收男生紙條　「以為桃花來了」打開一看秒社死

沈小婷陸綜被問「最討厭的Kep1er隊友」！　她回答點名3人EQ超高

「我喜歡先發！」　銳歐尷尬傳球失誤：有一點丟臉

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

誣陷「宗教放生毒蛇」涉及國際重刑　可全球追訴！

快訊／國道三號晚間翻車！女駕駛傷重「無呼吸心跳」　警方處理中

酷澎Coupang在韓遭重罰33億　稱「操控關鍵字」是全球電商慣例

拜登提出加薩停火計畫　哈瑪斯：回應符合美方提出原則

紅海貨船遭葉門叛軍攻擊　美海軍救出平民船員

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

大陸熱門新聞

女乘客胸部太大　海關檢查內衣挖出大秘寶

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

她才是A股史上最年輕女總裁　照片曝光

偷菜婦逃跑骨折！怒告菜農求償34萬

爬山遇蛇界大貓熊她貼近合影　內行嚇：咬一口爛肉

幼兒園辦集體婚禮　2派戰翻園方回應

反擊台12浬海空域「自衛權」 陸國防部：飛蛾撲火，鬧越兇滅亡越快

陳妍希粉紅禮服海論登台 氣質獻唱《若思便思念》

打敗劍橋等名校生！17歲高職正妹闖入全球數學決賽

營養金最多32萬！　地下業者拉女大生赴陸捐卵

陸要拍《三體》電影版！找來張藝謀執導

陸產3A《黑神話：悟空》預售3天賣破4億元

為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死：變人乾了

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

更多熱門

相關新聞

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

一名台大女學生小君（化名）2021年在Dcard上PO文，控訴遭電機系教授無套性侵，疑似害她染性病，但案情大逆轉全是瞎掰，不僅提告教授失敗，反遭起訴。一審遭判處拘役45日，案經上訴二審，法官依竊錄他人私密行為處拘役30日、違反個資法判處6月有期徒刑。

搶救病患上課遲到　陸醫師遭扣考評、獎金

搶救病患上課遲到　陸醫師遭扣考評、獎金

家屬想請乩童看看怕被罵！ICU醫回答全淚讚

家屬想請乩童看看怕被罵！ICU醫回答全淚讚

職場出局最快方式：厚臉皮遲到

職場出局最快方式：厚臉皮遲到

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

關鍵字：

醫科南方醫科大學病患兒童患者命危教授上課遲到

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

陳庭妮被反鎖飯店！

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

被逼讓座！北捷OL「上捷運就會呼吸困難、落淚」

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

孫安佐IG限動疑亮槍、經紀人稱「測試火槍」　警回應了

快訊／台北市3地淹水警戒　信義區時雨量近70毫米列一級

即／台體門口嚴重車禍！女騎士四肢變形慘亡

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面